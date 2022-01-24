Лідерка «Голосу» назвала три секрети свого диво-схуднення (фото)

Кіра Рудик зазначила: зайва вага приходить через недосип, нічні під'їдання, стрес і відсутність часу на себе

Лідерка політичної партії «Голос» Кіра Рудик опублікувала в соцмережах результати свого схуднення. З жовтня по січень нардепка змінилася до невпізнаваності. Свої зміни вона назвала результатом не магічної пігулки, а системної роботи з організмом: сон, спорт і здорове харчування.

«Останнім часом надходить величезна кількість запитань (і компліментів) щодо того, як змінився мій зовнішній вигляд. Обіцяла розказати детально. Я знаю, що ви сподіваєтесь на розповідь про магічну пігулку, доступну лише депутатам Верховної Ради (так, мене питали і про таке!), або про унікальну програму: -10 кг за 10 днів. Мушу вас розчарувати, все, що я напишу, ви, скоріше за все, вже знаєте», – сказала політикиня.

Будь-яка зайва вага пов’язана з порушеннями жирового і вуглеводного обміну, додала Кіра. Тому, по-перше, вона радить йти до хорошого ендокринолога. Якщо ви бігаєте, займаєтесь спортом, раціонально харчуєтесь, але не бачите результату – це системна проблема вашого організму і вирішувати її треба системно. Саме лікар має сказати, що саме працює не так і як це виправити.

фото: Кіра Рудик/instagram

«Системність і постійна робота важливіші за швидкий результат. Впевнена, багато хто худнув на декілька кг завдяки швидким дієтам, але ця вага швидко повертається. Я переконана: в будь-якій справі – бізнесі, політиці, стосунках, найважливіше – системний підхід. Хто здатен працювати довго та невпинно – отримає результат. Три основні фактори, які треба відрегулювати – це харчування, спорт і сон», – поділилась лідерка.

Зайва вага приходить через недосип, нічні під'їдання, стрес і відсутність часу на себе. Кіра, як людина з дуже активним життям, знає, що таке сон в машині, ефіри, засідання і постійний стрес. Але радить серед задоволення потреб інших, успіху й постійної роботи, обирати, перш за все – себе. Навіть у дуже щільному графіку можна знайти час на спорт, впевнена Рудик.

«У сторіз я показувала, як виглядає мій день: тепер він починається або закінчується бігом. Їжа – нічого нового. Сон – потрібно максимізувати його якість, якщо не вдається збільшити кількість. Тут стає в нагоді важка ковдра, контроль рівню кисню у кімнаті і, звичайно, моя тепленька кішка Мішель. Жодних секретів нем, тільки розумний підхід», – наголосила вона.

У сторіз у своєму Інстаграм вона також опублікувала фото свого сніданку – це два варених курячих яйця, очищені огірки та зелень.

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