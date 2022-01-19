Що їдять діти президента у школі: ЗМІ показали меню

На перерві можна підкріпитися булками з корицею, круасанами, сендвічами, також печивом і напоями

Окрім основного меню, є дієтичні страви і для вегетаріанців

На тлі скандалу з реформою шкільного харчування, яку запровадила Олена Зеленська, журналісти вирішили з’ясувати, чим годують дітей самого президента. Син та дочка Володимира та Олени Зеленських навчаються у найдорожчій приватній школі Києва на Новопечерських Липках, пише Страна.ua.

Харчування входить у вартість навчання, а це $13 750 на рік (близько 390 000 грн) для початкових та середніх класів, $11 600 на рік (майже 330 000 грн) для старших. Для молодшокласників харчування триразове, а у старших лише ланч та обід. При цьому додатково можна замовити ще два прийоми їжі – сніданок та полудень за 3600 грн на місяць.

Меню шкільної їдальні – як у не надто дорогому ресторані: варіантів супів, салатів, гарнірів та основних страв не менше п'яти за кожною позицією. Є і дієтичні страви, і для вегетаріанців. Наприклад, на гарнір пропонують кус-кус із вершковим маслом, рататуй із запечених овочів, шпинат бланшований із вершками. До цього можна взяти на вибір тефтелі зі свинини з соусом, парову рибу з овочами, індичі «січеники», курячі стегна карі, картопляний гратен з сиром і рибку на подушці з фенхелю.

До того ж для учнів елітного закладу працює кав'ярня. Тут на перерві можна підкріпитися булками з корицею, круасанами, сендвічами, також печивом і напоями. Приготовлений і здоровий перекус: фрукти, горіхи, корисні солодощі. Малюків у кафетерій вранці не пускають, щоб не перебивали собі апетит.

Нагадаємо, директор Гнідинцівської школи Володимир Алєксєєв пообіцяв щодня приходити до їдальні і смакувати страви, які запропонував відомий кулінар Євген Клопотенко.

До слова, на початку січня 2022 року завершився перехідний період з оновлення системи закупівель та освоєння нових технологічних карт. Уже після канікул реформа шкільного харчування, ініційована першою леді України Оленою Зеленською, має запрацювати повною мірою.

Також перша леді Олена Зеленська підбила підсумки харчової реформи шкільного харчування.

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