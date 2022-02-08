Нардеп від «Голосу» пояснив, чому ДБР та БЕБ стали «ручними» органами влади

За словами Железняка, репресії щодо бізнесу матимуть негативні наслідки як для економіки країни в найближчий час

Влада використовує ДБР та БЕБ для того, щоб тиснути на бізнес – Железняк

Репресивні дії податкових та правоохоронних органів щодо бізнесу відлякують інвесторів та знищують інвестиційний клімат в Україні. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.

«Слуги народу» пробили фінт вухами, вони взяли старого голову податкової міліції, призначили головою цього нового органу і весь штат податкової міліції в 80 з чимось відсотків перевели до цього органу. Ці всі обшуки йдуть за участю Бюро економічної безпеки. Але це податкова міліція. Один орган – це ДБР у Єрмака, а інший орган тиску – це Бюро економічної безпеки. І они зараз виключно роблять те, що направляють ці два відомства для того, щоб тиснути на бізнес», – розповів Железняк у ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, репресії щодо бізнесу матимуть негативні наслідки як для економіки країни в найближчий час, так і в довгостроковій перспективі, адже інвестори оминатимуть Україну.

«Одна із головних проблем, чому вони не хочуть працювати або інвестувати в Україну – це прямо цитую – «репресивні дії правоохоронних та податкових органів», – наголосив Железняк.

Раніше експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив: нинішнім представникам влади варто пам’ятати, що вони не вічні, і припинити тиск на чесний бізнес за принципом «друзям – все, ворогам - закон».

Нагадаємо, на початку року прокуратура заблокувала рахунки самого потужного підприємства України з іноземними інвестиціями – «Арселор Міталл Кривий Ріг», за вимогою податкової служби. У компанії висловили обурення ситуацією і звернулися до суду, який ухвалив рішення на користь компанії.

Проте вже через місяць представники СБУ, БЕБ та Офісу генпрокурора провели обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи Метінвест у Кривому Розі, за тими ж вимогами податкової служби. У ході обшуків вилучили комп'ютерну техніку, через що частково була зупинена господарська діяльність підприємств.