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    Економіка та фінанси

    Нардеп від «Голосу» пояснив, чому ДБР та БЕБ стали «ручними» органами влади

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    За словами Железняка, репресії щодо бізнесу матимуть негативні наслідки як для економіки країни в найближчий час - Нардеп від «Голосу» пояснив, чому ДБР та БЕБ стали «ручними» органами влади
    За словами Железняка, репресії щодо бізнесу матимуть негативні наслідки як для економіки країни в найближчий час

    Влада використовує ДБР та БЕБ для того, щоб тиснути на бізнес – Железняк

    Репресивні дії податкових та правоохоронних органів щодо бізнесу відлякують інвесторів та знищують інвестиційний клімат в Україні. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.

    «Слуги народу» пробили фінт вухами, вони взяли старого голову податкової міліції, призначили головою цього нового органу і весь штат податкової міліції в 80 з чимось відсотків перевели до цього органу. Ці всі обшуки йдуть за участю Бюро економічної безпеки. Але це податкова міліція. Один орган – це ДБР у Єрмака, а інший орган тиску – це Бюро економічної безпеки. І они зараз виключно роблять те, що направляють ці два відомства для того, щоб тиснути на бізнес», – розповів Железняк у ефірі телеканалу «Україна 24».

    За його словами, репресії щодо бізнесу матимуть негативні наслідки як для економіки країни в найближчий час, так і в довгостроковій перспективі, адже інвестори оминатимуть Україну.

    «Одна із головних проблем, чому вони не хочуть працювати або інвестувати в Україну – це прямо цитую – «репресивні дії правоохоронних та податкових органів», – наголосив Железняк.

    Раніше експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив: нинішнім представникам влади варто пам’ятати, що вони не вічні, і припинити тиск на чесний бізнес за принципом «друзям – все, ворогам - закон».

    Нагадаємо, на початку року прокуратура заблокувала рахунки самого потужного підприємства України з іноземними інвестиціями – «Арселор Міталл Кривий Ріг», за вимогою податкової служби. У компанії висловили обурення ситуацією і звернулися до суду, який ухвалив рішення на користь компанії.

    Проте вже через місяць представники СБУ, БЕБ та Офісу генпрокурора провели обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи Метінвест у Кривому Розі, за тими ж вимогами податкової служби. У ході обшуків вилучили комп'ютерну техніку, через що частково була зупинена господарська діяльність підприємств.

    Теги: СБУ Кривий Ріг Державне бюро розслідувань Ярослав Железняк Бюро економічної безпеки України
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    Нардеп від «Голосу» пояснив, чому ДБР та БЕБ стали «ручними» органами влади