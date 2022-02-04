Водіїв попередили про чергове подорожчання пального. Оприлюднено нові ціни

В Україні знову подорожчало пальне. Цього разу ціни зросли в середньому на 1,5 грн

Пальне в Україні знову дорожчає – вчетверте цього року. Уряд, який з минулого року регулює ціни на бензин та дизель, дозволив заправкам вчергове підняти цінник. І мережі вже почали це робити.

Скільки коштує пальне

Про подорожчання бензинів та дизелю у 2022 році «Главком» вперше повідомляв 5 січня. Потім про зростання цін стало відомо 14 січня. Чергові зміни на стелах великих мереж заправок відбулися 25 січня.

Тобто, лише за перший місяць 2022 року пальне в Україні встигло подорожчати тричі.

І ось другий місяць зими теж почався з неприємних новин для водіїв. Ввечері 3 лютого Кабмін дозволив підняти ціни до наступного рівня:

на бензин А-95 – 35,84 грн/л;

на дизель – 35,30 грн/л.

Деякі мережі вже встигли змінити цінники на стелах. Наприклад, до максимально можливого рівня пальне подорожчало на заправках WOG та ОККО.

Що буде з цінами у лютому

Прогноз на лютий ще «веселіший». Наступного місяця вартість літру А-95 може сягнути 40 грн. Таку думку у коментарі виданню UBR висловив Дмитро Леушкин, директор мережі АЗС Prime.

За словами експерта, велика можливість побачити такі цінники на АЗС існує вже з 12 лютого, чому передуватиме кілька етапів підвищення розцінок на заправках.

Він зазначає, що коливання курсу долара швидко відбиваються на вартості пального. А у зв'язку із запровадженням в Україні державного регулювання цін на пальне, яке виходить тричі на місяць.

З урахуванням дуже дорогої нафти першого лютого ціна підскочить ще приблизно на 2 грн/л нагору.

Наступне підвищення припадає на суботу, 12 лютого, тому за фактом зростання цінників відбудеться найближчого робочого дня – 14 лютого. Підігріє цифри на заправних стелах ще зростання курсу валют.

«Якщо ми дійдемо до 29 грн за долар, а я вважаю, що дійдемо, у нас 14 числа преміальні мережі коштуватимуть по 40 грн/л. А автогаз, відповідно, по 25 грн/л.», – резюмує експерт.

Якість бензину

Незважаючи на високі ціни, бензин на багатьох заправках лишається далеко не найкращої якості. Про це свідчать перевірки, які проводила влада минулого року. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Також експерти виявили на заправках небезпечний реагент, який може зламати автомобіль. Детально про це – за посиланням.

А ось на питання, чому в Україні таке дороге пальне, відповіла відома мережа АЗС, яка показала, скільки податків закладено в кожному літрі бензину.

Ще одна неприємна новина для водіїв – повернення обов’язкового техогляду. Всі подробиці про це - за посиланням.