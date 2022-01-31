Автомобілістів попередили про закриття найбільшої мережі газових АЗС

З 1 лютого в Україні припиняє роботу найбільша мережа газових заправок – «Укравтогаз»

У вівторок, 1 лютого 2022 року, призупиняє роботу найбільша в Україні мережа газових заправок «Укравтогаз», яка входить до складу державного концерну «Нафтогаз Україна». Про це йдеться в офіційному повідомлені компанії.

Заправки мережі призупинять на невизначений термін.

«З 6:45 буде припинена Комерційна заправка автотранспорту на АГНКС», – повідомляється на сайті компанії.

Причиною закриття станцій «Укравтогаз» називає зменшення обсягів реалізації метану, зростання вартості природного газу та електроенергії, а також несприятливу ринкову кон'юнктуру.

«Дива не сталося, і наше підприємство постраждало в ситуації, що склалася на ринку. На даному етапі ціна газу не змінюється. Він як був дорогим, так і залишається дорогим, тому ми змушені призупинити роботу всіх своїх станцій», – зазначив директор «Укравтогазу» Олександр Ватажишин.

Раніше «Укравтогаз» поетапно виводив з експлуатації свої заправки. З 90 станцій мережі 34 точки були закриті 1 грудня 2021 року, ще 32 – 1 січня цього року. Решта 11 станцій закриють 1 лютого. Ще дев'ять заправок залишилися на непідконтрольній території в Луганській і Донецькій областях.

Пальне дорожчає рекордними темпами

Дорожчає в Україні не лише газ. Вже тричі у січні цього року зростали ціни також на бензин та дизель.

Про подорожчання бензинів та дизелю у 2022 році «Главком» вперше повідомляв 5 січня. Потім про зростання цін стало відомо 14 січня. І ось чергові зміни на стелах великих мереж заправок відбулися 25 січня.

Тобто, лише за перший місяць 2022 року пальне в Україні встигло подорожчати тричі.

Цього разу уряд, який з минулого року регулює ціни на пальне, дозволив підняти цінник:

на бензин А-95 – до 34,25 грн/л;

на дизельне пальне – до 33,84 грн/л.

Що буде з цінами у лютому

Прогноз на лютий ще «веселіший». Наступного місяця вартість літру А-95 може сягнути 40 грн. Таку думку у коментарі виданню UBR висловив Дмитро Леушкин, директор мережі АЗС Prime.

За словами експерта, велика можливість побачити такі цінники на АЗС існує вже з 12 лютого, чому передуватиме кілька етапів підвищення розцінок на заправках.

Він зазначає, що коливання курсу долара швидко відбиваються на вартості пального. А у зв'язку із запровадженням в Україні державного регулювання цін на пальне, яке виходить тричі на місяць.

З урахуванням дуже дорогої нафти першого лютого ціна підскочить ще приблизно на 2 грн/л нагору.

Наступне підвищення припадає на суботу, 12 лютого, тому за фактом зростання цінників відбудеться найближчого робочого дня – 14 лютого. Підігріє цифри на заправних стелах ще зростання курсу валют.

«Якщо ми дійдемо до 29 грн за долар, а я вважаю, що дійдемо, у нас 14 числа преміальні мережі коштуватимуть по 40 грн/л. А автогаз, відповідно, по 25 грн/л.», – резюмує експерт.

Якість бензину

Незважаючи на високі ціни, бензин на багатьох заправках лишається далеко не найкращої якості. Про це свідчать перевірки, які проводила влада минулого року. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Також експерти виявили на заправках небезпечний реагент, який може зламати автомобіль. Детально про це – за посиланням.

А ось на питання, чому в Україні таке дороге пальне, відповіла відома мережа АЗС, яка показала, скільки податків закладено в кожному літрі бензину.

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