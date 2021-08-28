Споживачі, яким надовго вимикали світло, можуть отримати компенсацію: деталі
Компенсації мають автоматично з’являтися у платіжках за електропостачання
Державний регулятор енергоринку посилив відповідальність операторів системи розподілу (колишніх обленерго) за неякісне енергопостачання. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Часто зникає світло? Куди скаржитися і як добитись компенсації».
Віднині, якщо кількість перерв у електропостачанні перевищувала допустимий стандарт, побутовий споживач має право отримати 200 грн компенсації, а непобутовий – 600 грн. Також надається компенсація у 50 грн за кожну перерву понад встановлений стандарт.
Регулятор не тільки збільшив розмір сум компенсацій у разі недотримання окремих стандартів, а і дещо зменшив припустиму кількість та тривалість аварійних перерв.
Допустима кількість перерв тривалістю понад 1 годину протягом 12 місяців становить:
- не більше 6 (раніше було 7) – для аварійних перерв у містах та селищах міського типу,
- не більше 8 (було 9) – для сільської місцевості,
- не більше 11 (було 12) – для планових перерв.
При цьому, як зазначила членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ольга Бабій, споживачеві не потрібно писати жодних заяв, а компенсація має прийти автоматично у платіжці за місяць, в якому була перерва з електропостачання. Лише у випадку, якщо цього не відбудеться, споживач повинен звернутися зі скаргою до НКРЕКП.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову, яка вводить більш жорсткі штрафні санкції за порушення обленерго якості постачання електроенергії споживачам.