Споживачі, яким надовго вимикали світло, можуть отримати компенсацію: деталі

Компенсації мають автоматично з’являтися у платіжках за електропостачання

Державний регулятор енергоринку посилив відповідальність операторів системи розподілу (колишніх обленерго) за неякісне енергопостачання. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Часто зникає світло? Куди скаржитися і як добитись компенсації».

Віднині, якщо кількість перерв у електропостачанні перевищувала допустимий стандарт, побутовий споживач має право отримати 200 грн компенсації, а непобутовий – 600 грн. Також надається компенсація у 50 грн за кожну перерву понад встановлений стандарт.

Регулятор не тільки збільшив розмір сум компенсацій у разі недотримання окремих стандартів, а і дещо зменшив припустиму кількість та тривалість аварійних перерв.

Допустима кількість перерв тривалістю понад 1 годину протягом 12 місяців становить:

не більше 6 (раніше було 7) – для аварійних перерв у містах та селищах міського типу,

не більше 8 (було 9) – для сільської місцевості,

не більше 11 (було 12) – для планових перерв.

При цьому, як зазначила членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ольга Бабій, споживачеві не потрібно писати жодних заяв, а компенсація має прийти автоматично у платіжці за місяць, в якому була перерва з електропостачання. Лише у випадку, якщо цього не відбудеться, споживач повинен звернутися зі скаргою до НКРЕКП.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову, яка вводить більш жорсткі штрафні санкції за порушення обленерго якості постачання електроенергії споживачам.

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