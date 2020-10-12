В Україні п'ять підпільних «друкарень» підробляли паспорти ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вилучені «липові» ID-карти

Зловмисники діяли під прикриттям агентства з підбору персоналу для роботи в європейських країнах

Контррозвідники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність міжрегіональної групи, учасники якої підробляли і продавали паспорти громадян країн Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба СБУ в понеділок, 12 жовтня.

За попередніми даними, в групу входили рівнянин і двоє мешканців Рівненщини. Діяли зловмисники під прикриттям агентства з підбору персоналу для роботи в європейських країнах. Для охочих працевлаштуватися за кордоном ділки виготовляли «липові» ID-карти резидентів країн Східної Європи і видавали їх за офіційними документами.

Для виготовлення фальшивок вони облаштували п'ять підпільних «друкарень» у приватних будинках у Львові, Дрогобичі та населених пунктах Рівненської області. Вартість комплекту підроблених документів становила від 300 євро.

У ході обшуків за адресами проживання і реєстрації учасників групи виявлені чорнова документація, банківські картки та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також оргтехніка, яку використовували для виготовлення фальшивок.

Розслідування проводиться за статтями про незаконне переправлення осіб через державний кордон України та підробка документів, печаток, штампів, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів (ч.2 ст.332, ч.2 ст.358 КК України).

Нагадаємо, що посадовця поліції Київщини викрили на хабарі в 500 тис. грн.