США нададуть Україні військову допомогу на $175 млн: на що підуть кошти

Також США нададуть Україні 5 Himars та 36 тисяч артилерійських боєприпасів

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 22 липня підписав указ про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до 175 млн доларів. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Виділені гроші від США скерують на оборонну техніку та на навчання військових.

«Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, цим я делегую державному секретарю повноваження керувати вилученням до 175 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні, та ухвалити необхідні рішення», – йдеться в тексті указу.

Точної дати, коли допомога надійде в Україну, наразі не відомо.

Разом з тим, США нададуть Україні 5 Himars, 36 тисяч артилерійських боєприпасів, деякі протитанкові системи та 580 дронів PhoenixGhost.

Нагадаємо, 22 липня повідомлялося, що у військових колах США обговорюється пропозиція передати Україні флот штурмовиків A-10.

Разом з тим американські сенатори закликали Пентагон розглянути питання про включення до майбутніх пакетів військової допомоги Україні передових винищувачів.

Зауважимо, що 21 липня США представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом. Згідно з документом Сенат США засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України; закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу.

Також 24 червня комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм.