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  4. США жалкує нам снарядів? Що насправді сказав генерал Марк Міллі
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    Думки вголос

    США жалкує нам снарядів? Що насправді сказав генерал Марк Міллі

    Марк Александер Міллі&nbsp;&ndash; генерал армії США,&nbsp;20-й голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, військовий радник президента США - США жалкує нам снарядів? Що насправді сказав генерал Марк Міллі
    Марк Александер Міллі – генерал армії США, 20-й голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, військовий радник президента США
    фото: АР

    Американці планують виробляти нові снаряди в достатній кількості для себе та для України

    «США нас сліваєт». Прочитала кілька новин в стилі – США жалкує нам снарядів для Himars.

    Хотілось би пояснити широко розтиражовану цитату Марка Міллі, яка звучить так: «Питання не так у системі, як у самій пусковій установці, питання у боєприпасах та їх витраті, кількості зброї, кількості боєприпасів, що випускаються з Himars». Наші ЗМІ розтиражували її як те, що США жалкує нам снарядів. Але насправді це неповна цитата, довелось знайти прес-конференцію і послухати наступні тези, щоби зрозуміти сенс. Варто нагадати, що у США на всю гігантську територію цієї держави є всього 530 установок. І нюанс полягає ось в цьому.

    «Ми поінформували міністра про те, який, на нашу думку, рівень ризику для наших власних сил з погляду нашої готовності, можливостей та обладнання.

    Ми вважаємо, що зараз усе гаразд. І якщо дивитися вперед на найближчі місяць-два-три, ми думаємо, що все буде гаразд. І ми також дуже, дуже тісно пов'язані через Департамент оборони з промисловою базою та методами управління виробництвом, які ми маємо, щоб продовжувати виробляти ці системи озброєнь. Тож мова йде не так про пускову установку, як про боєприпаси», – сказав Міллі.

    Тобто мова йде про те, щоб найближчим часом потужності Lockheed Martin зайнялись виробництвом нових снарядів, яких би вистачило і для потреб України. І для оборони самого США, особливо враховуючи хвилювання з приводу Китаю. Ні про яку здачу України чи «пошуки миру в очах Путіна» тут не йдеться. Мова про швидкі оборонні замовлення і їх логістику.

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    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США війна Україна боєприпаси дезінформація #stoprussia
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    США жалкує нам снарядів? Що насправді сказав генерал Марк Міллі