Американський генерал пояснив, чому Захід не може швидко налагодити постачання зброї Україні

Виробничі потужності західних країн – на рівні мирного, а не воєнного часу

Країни Північноатлантичного альянсу не можуть швидко наростити виробництво озброєння, тому що НАТО не готувалося до затяжної війни. Україні передають одне з кращих озброєнь, яке є у Заходу. Про це розповів американський бригадний генерал у відставці, ветеран Іраку та Афганістану Марк Арнольд в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Проблема в тому, що виробничі потужності західних країн, для виробництва нової зброї і вдосконалених боєприпасів, перебувають на рівні мирного, а не воєнного часу. І до лютого цього року захід не створював власних запасів звичайних озброєнь і боєприпасів, щоб витримати затяжну війну», – пояснив Арнольд.

При цьому він зазначив, що є проблема в постачанні Україні високотехнологічного озброєння і великих обсягів низькотехнологічного озброєння.

«Заходу дуже важко швидко збільшити свої можливості по ремонту резервної військової техніки для постачання в Україну, і виробляти більш досконалу зброю і боєприпаси. Це довгий і складний ланцюжок постачання», – підсумував військовий.

Нагадаємо, голова місії США при ОБСЄ розповів, яка зброя змінить хід війни в Україні.

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