Комітет Сенату США ухвалив резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму

Остаточне рішення має бути прийнято адміністрацією Джо Байдена

Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм. Про це повідомляє «Голос Америки».

Як пояснив сенатор-республіканець Кріс Кунс, остаточне рішення про визнання Росії державою, що спонсорує діяльність терористів, у зв'язку з незаконним вторгненням на територію України, має бути прийнято адміністрацією Джо Байдена.

Резолюція комітету закликає адміністрацію зробити це, але фактично Росія поки не визначена як держава-спонсор тероризму, сказав сенатор Кунс.

«Немає сумнівів у тому, що Росія на чолі з Володимиром Путіним є державою-спонсором тероризму. Те, що він зробив, віддавши наказ йти на Україну, було терористичним актом. Він військовий злочинець, і на ньому лежить відповідальність за кожен злочин, який було скоєно від його імені», – сказав Джеймс Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо.

На думку Ріша, на загальному голосуванні в Сенаті Резолюція «отримає значну кількість голосів».

Держдеп вносить до списку країн-спонсорів тероризму держави, які, на думку держсекретаря, неодноразово надавали підтримку терористичним актам по всьому світу. Санкції, які накладаються на такі держави, містять обмеження на отримання допомоги від США, заборона на експорт і продаж продукції оборонного призначення, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, різні фінансові та інші обмеження.

На цей час в список внесені чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

Раніше Рада закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Також перша країна ЄС визнала Росію державою-терористом.