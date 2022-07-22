США обговорюють передачу Україні флоту штурмовиків

Очільник військово-повітряних сил США у кількох заявах цього тижня допускав можливість передачі А-10 Україні

У військових колах США обговорюється пропозиція передати Україні флот штурмовиків A-10. Як зазначає газета New York Times, у цій ідеї є багато сенсу з огляду як на потреби України, так і на інтереси розвитку американських ВПС.

Штурмовики A-10 розроблялися в роки Холодної війни спеціально для поразки наземних цілей і насамперед – для боротьби з радянськими танками, які і зараз застосовуються Росією.

Водночас Пентагон вже не перший рік намагається позбавитися цих машин, щоб звільнити кошти для закупівлі та обслуговування більш багатоцільових літаків, які більшою мірою відповідають уявленням американських стратегів про майбутні військові конфлікти, в яких можуть брати участь США.

Але домогтися від Конгресу санкції на це американським військовим досі не вдавалося; законодавці завзято виділяли гроші на підтримку та модернізацію флоту А-10.

Очільник ВПС США Френк Кендалл відразу в кількох заявах цього тижня допускав можливість передачі А-10 Україні.

Начальник штабу американських ВПС генерал Чарльз Браун на Форумі з безпеки в Аспені прямо не говорив про А-10, але допустив можливість передачі Україні бойових літаків.

Також обговорюється можливість передачі Україні винищувачів F-16, але у Києві не всі переконані у користі цієї машини для потреб нинішньої війни.

Досі адміністрація Байдена чинила опір передачі Україні літаків – навіть з інших країн НАТО – вважаючи, що в Москві цей крок буде сприйнятий як ескалація участі США у війні.

Як повідомлялося, американські сенатори закликали Пентагон розглянути питання про включення до майбутніх пакетів військової допомоги Україні передових винищувачів.