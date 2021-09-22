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    У НБУ повідомили, коли запрацює закон про легалізацію криптовалюти

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    Зараз парламентська група доопрацьовує зміни до Цивільного кодексу України - У НБУ повідомили, коли запрацює закон про легалізацію криптовалюти
    Зараз парламентська група доопрацьовує зміни до Цивільного кодексу України
    Фото з відкритих джерел

    Шість місяців потрібно, щоб напрацювати підзаконну базу

    Закон про віртуальні активи №3637 набуде чинності не раніше, ніж через пів року. За цей час буде напрацьовуватися підзаконна база. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    «Закон про віртуальні активи передбачає пів року як найменший термін, протягом якого закон набуде чинності. Цей час Нацбанку і Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку України відведено для напрацювання відповідної підзаконної бази», – сказав він.

    За словами співавтора закону нардепа Олексія Жмеренецького, парламентська група доопрацьовує зміни до Цивільного кодексу України щодо віртуальних активів, щоб нова редакція кодексу узгоджувалася із змінами, які планується внести в частині таких активів.

    Процес напрацювання цих змін займе до двох місяців.

    «Як тільки ми схвалимо зміни до Податкового кодексу (хоча б по одному податку), закон про віртуальні активи запрацює. Зміни до Податкового кодексу вже готові і з сьогоднішнього дня ми починаємо реєстрацію. Думаю, до кінця тижня у нас буде як мінімум 50 підписів під цим документом», – зазначив нардеп.

    Нагадаємо, Рада 8 вересня схвалила у другому читанні закон №3637 про віртуальні активи, який передбачає легалізацію криптовалюти в Україні.

    На початку вересня стало відомо, що в Україні обіг криптовалюти становить 1 млрд грн на добу.

    Раніше стало відомо, що неконтрольоване розповсюдження віртуальних активів несе ризик заміщення національної валюти та виникнення паралельного грошового обігу.

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    Теги: закон криптовалюта час НБУ
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    У НБУ повідомили, коли запрацює закон про легалізацію криптовалюти