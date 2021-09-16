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    Економіка та фінанси

    Названо умову, за якої буде знищено біткоїн

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    Рей Даліо вважає, що глобальні регулятори можуть знищити біткоїн, або взяти його під контроль - Названо умову, за якої буде знищено біткоїн
    Рей Даліо вважає, що глобальні регулятори можуть знищити біткоїн, або взяти його під контроль
    Фото: en.cryptonomist.ch

    Відомий американський інвестор припускає, що криптовалюту чекає знищення

    У разі подальшого зростання популярності біткоїну, регулюючі органи спробують знищити криптовалюту, або встановити над нею контроль. Про це в інтерв’ю CNBC заявив американський фінансист і мільярдер, засновник інвестиційного фонду Bridgewater Associates Рей Даліо.

    «Я думаю, що у них це вийде, оскільки вони володіють відповідними можливостями», – вважає Даліо.

    Також він підкреслив, що біткоїни не мають об'єктивної цінності. Проте інвестор-мільярдер вважає, що криптовалюта є гарною альтернативою готівці.

    Зазначимо, що на початку червня Сальвадор став першою країною в світі, яка визнала біткоїни легальним платіжним засобом. Влада придбала біткоїнів майже на $26 млн, а в майбутньому планує купити ще більше.

    Нагадаємо, нещодавно інший американський мільярдер порадив «бути дуже обережними з біткоїном» тим, хто погано розуміється на криптовалютах.

    Нагадаємо також, що минулої весни біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.

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    Теги: економіка інвестиції гроші технології фінанси Біткоїн криптовалюта влада
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    Названо умову, за якої буде знищено біткоїн