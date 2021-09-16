Названо умову, за якої буде знищено біткоїн

Рей Даліо вважає, що глобальні регулятори можуть знищити біткоїн, або взяти його під контроль

Відомий американський інвестор припускає, що криптовалюту чекає знищення

У разі подальшого зростання популярності біткоїну, регулюючі органи спробують знищити криптовалюту, або встановити над нею контроль. Про це в інтерв’ю CNBC заявив американський фінансист і мільярдер, засновник інвестиційного фонду Bridgewater Associates Рей Даліо.

«Я думаю, що у них це вийде, оскільки вони володіють відповідними можливостями», – вважає Даліо.

Також він підкреслив, що біткоїни не мають об'єктивної цінності. Проте інвестор-мільярдер вважає, що криптовалюта є гарною альтернативою готівці.

Зазначимо, що на початку червня Сальвадор став першою країною в світі, яка визнала біткоїни легальним платіжним засобом. Влада придбала біткоїнів майже на $26 млн, а в майбутньому планує купити ще більше.

Нагадаємо, нещодавно інший американський мільярдер порадив «бути дуже обережними з біткоїном» тим, хто погано розуміється на криптовалютах.

Нагадаємо також, що минулої весни біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.

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