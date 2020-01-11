Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ в грудні
Обсяг відшкодування ПДВ в грудні склав 9,826 млрд гривень
Компанії «Катеринопільський елеватор», «Полтавський ГЗК» і «АДМ Юкрейн» отримали найбільший обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у грудні. Про це йдеться в даних Державної казначейської служби.
У п’ятірку компаній, яким були відшкодовані найбільші суми ПДВ, увійшли:
- «Катеринопільський елеватор» – 710,285 млн гривень, яких належить власнику агроіндустріального холдингу «Миронівський хлібопродукт» Юрію Косюку;
- «Полтавський ГЗК» – 578,357 млн гривень;
- «АДМ Юкрейн» – 508,316 млн гривень;
- «Кернейл-Трейд» – 497,458 млн гривень;
- «Запоріжсталь» – 448,249 млн гривень.
Обсяг відшкодування ПДВ в грудні склав 9,826 млрд гривень.
Найбільші суми відшкодування були виплачені платникам податків Києва – 7,567 млрд гривень, Львівській області – 217,152 млн гривень, Запорізькій області – 193,216 млн гривень і Одеської області – 183,407 млн гривень.
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