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    Вже цього року облікова ставка може знизитися до 8% - глава Нацбанку

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    Голова НБУ Яків Смолій - Вже цього року облікова ставка може знизитися до 8% - глава Нацбанку
    Голова НБУ Яків Смолій

    В Україні є передумови для більш швидкого зниження облікової ставки

    Голова Національного банку України Яків Смолій вважає, що облікова ставка може знизитися до 8% вже у 2020 році. Про це він заявив в інтерв'ю проекту «Krym - критичне мислення».

    За його словами, в Україні на сьогодні є всі передумови, щоб знижувати облікову ставку більш швидкими темпами.

    «Облікову ставку в 8% слід очікувати в наступному році (інтерв'ю записувалося в кінці грудня 2019, - ред.)», - зазначив Смолій.

    Він також підкреслив, що до цього НБУ планував зниження облікової ставки до 8% річних не раніше 2021 року. У той же час нинішні макроекономічні передумови дають підстави для більш швидкого її зниження.

    Нагадаємо, у грудні Національний банк України прийняв рішення різко знизити облікову ставку з 15,5% до 13,5% річних.

    Однією з причин різкого зниження облікової ставки було побоювання надмірного посилення обмінного курсу. За даними НБУ, ключовим фактором змін до інфляційної динаміки (зниження річної інфляції в листопаді до 5%) є зміцнення обмінного курсу гривні за рахунок зростання надходжень від експорту і стійкого припливу іноземного капіталу.

     Читайте також: Залізна гривня, дірка в бюджеті, заморожені виплати… Економічні підсумки-2019
    Національний банк економіка банки гривня Яків Смолій
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