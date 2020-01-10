Транзитний контракт. Головний секрет «Нафтогазу» енергетика

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв та виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко

Менеджери «Нафтогазу» зуміли «закласти» свій процент у нову угоду з «Газпромом»

Новий контракт на транзит російського газу українською територією: добре це чи погано? Західні партнери вітають Україну з перемогою, опозиція критикує і ставить під сумнів отримані вигоди, пересічні ж українці сподіваються на зниження ціни газу.

Як же в дійсності укладання транзитного контракту, яке звершилось у самому кінці минулого року, вплине на економіку держави? Чи знизяться ціни на газ для споживачів?

Так, знизяться, адже відповідно до європейських правил, за наявності газового транзиту відпаде необхідність здійснювати реверсні поставки газу з європейських країн, тому що законним стає так званий віртуальний реверс.

Протягом понад пів століття газові магістралі, крім мільярдних доходів у доларах, надають Україні ще й особливого статусу на геополітичній карті світу. І перша вигода від підписання контракту цілком явна – цей статус нам таки вдалося зберегти. Проте цілком очевидно, що Україна вже ніколи не буде транспортувати такі ж обсяги газу, які були у минулому, – 90-110 млрд кубометрів за рік. Завдяки цьому держава отримувала 3% валового внутрішнього продукту від транзиту.

Європейські компанії разом із «Газпромом» вже збудували декілька обхідних шляхів, з часом добудують і другу гілку скандального газопроводу «Північний потік-2», після цього наші послуги не знадобляться Європі. Тому Україні вже давно було потрібно поступово переорієнтувати використання труби на інші види діяльності: транспортування біогазу, водню, експорт власного газу, але за умови, що буде налагоджене виробництво цієї продукції, а також нарешті почне зростати власний видобуток газу. Час стрімко минає. Новий транзитний контракт розрахований на п’ять років з умовою продовження після 2024 року ще на 10 років – це своєрідний тайм-аут для того, щоб подбати про завантаження газопроводу у майбутньому.

Мінімальний обсяг транзиту в 2020 році становитиме 65 млрд кубометрів газу, а протягом 2021-2024 років – 40 млрд кубометрів на рік. Щодоби «Газпром» бронює потужності української газотранспортної системи (ГТС), розраховані на прокачування 178 млн куб м газу. Оплата зазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України (на умовах передоплати).

Вигоди для споживачів

За визначенням Секретаріату Енергетичного співтовариства, раніше «Газпром» був «супероператором української ГТС». Але з підписанням пакету угод Україна отримала право повного контролю за своєю ГТС, що є однією з умов для інтеграції в європейську системи газових мереж.

30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія підписано новий пакет договорів на транзит газу. На фото виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер

Пакет договорів на транзит газу з росіянами включає: транспортну угоду між «Нафтогазом» та «Оператором газотранспортної системи України», міжоператорську угоду між Оператором ГТС і «Газпромом», а також договір про організацію транзиту між «Нафтогазом» і «Газпромом», у якому зафіксовані умови та обсяги транзиту на найближчі п’ять років.

Вперше в контракті про транзит «Газпром» зобов`язався робити передплату за резервовані потужності, незалежно від того, качають росіяни газ чи ні. Свої витрати Оператор ГТС планує розподіляти таким чином, щоб більше коштів йшло на послуги транзиту, і якомога менше - на послуги для внутрішніх споживачів – з метою зниження ціни газу (яка включає у себе і витрати на доставку).

Проте куди більш суттєво впливати на ціну можна завдяки новим можливостям для імпортерів газу в Україну. «Вже зараз став доступний віртуальний реверс газу з Польщі. До прикладу, сьогодні йде транзит із України в Польщу – 9 млн куб м на добу. А це означає, що такий же обсяг ми можемо сьогодні ж імпортувати – без необхідності перекачувати ці обсяги. Так званий віртуальний реверс – це коли зараховуються зустрічні заявки операторів і тоді імпорт газу відбувається без фактичного переміщення через кордон», - пояснює генеральний директор ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» Сергій Макогон. Європейські країни широко використовують такі можливості, адже це дозволяє на кожній тисячі кубометрів газу економити по $20-30.

Переваги для економіки

Крім прямих надходжень від транзиту, завдяки реверсу певні переваги отримає українська економіка. «Ми порахували, що сумарний позитивний ефект на економіку протягом п'яти років, крім доходів від самого транзиту, становитиме майже 150 млрд грн», - переконує Сергій Макогон. Він зауважує, що ці розрахунки здійснені у порівнянні з умовами, якби транзитного контракту взагалі не було.

За даними менеджера, завдяки збереженню транзиту, тарифи на вхід у газотранспортну систему для видобувних компаній знизяться у чотири рази порівняно з тими тарифами, які б були за відсутності транзиту. В результаті за п’ять років видобувні компанії зекономлять майже $1 млрд – ці кошти вони зможуть інвестувати у свій розвиток і нарощування видобутку українського газу. Тариф на вхід до ГТС України також впливає на кінцеву вартість імпортованого країною газу. Це зумовить подальшу економію коштів промисловістю і населенням. При цьому сумарний дохід «Оператора ГТСУ» за п'ять років становитиме близько 115 млрд грн, і переважну частину його буде сформовано за рахунок транзитної складової.

За даними Оператора ГТС, тариф на вхід у газотранспортну систему знизиться більш ніж удвічі порівняно з тим, яким би він міг бути за відсутності транзиту: планували 289 грн за тисячу кубометрів, а буде 124 грн – це навіть менше, ніж було 2019 року – 157 грн.

«Ми на 20% знизили тарифи для усіх споживачів – і промислових, і побутових. А відтак, промисловість зекономить майже 33 млрд грн, населення – близько 15 млрд грн. Тариф на імпортний газ знизився майже в чотири рази – з $16 до $4,45, що також нижче минулорічного – $6,28», - переконує Сергій Макогон.

З чим залишився «Нафтогаз»?

Після анбандлінгу, тобто відокремлення газотранспортної система («Укртрансгазу») від «Нафтогазу», НАК втратив дохід від транзиту газу. «Нафтогаз» став звичайним трейдером, без преференцій на ринку. Проте частину доходів від транзиту «Нафтогаз» таки забезпечив собі – відповідно до нового договору між НАК і «Газпромом» на організацію транспортування газу.

Гроші за транзитні послуги «Газпром» спочатку сплачує «Нафтогазу України», а вже потім НАК перераховує їх незалежному Оператору ГТС. «Оскільки ми є стороною контракту з «Газпромом», ми отримуємо від нього гроші. Левову частину з них ми перераховуємо Оператору ГТС, залишаючи собі відносно невеличку суму за наші послуги з організації транзиту», - пояснив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. При цьому один з топ-менеджерів НАК не уточнив, який саме відсоток доходів від транзиту залишається «Нафтогазу».

«Цей контракт був повністю погоджений з Кабінетом міністрів – вони бачили ті ризики, які бере на себе «Нафтогаз України». В контракті є така умова: якщо змінюються європейські правила, то тоді, відповідно, і контракт має бути приведений у відповідність до цих змінених європейських правил», - додав Юрій Вітренко.

Отже, НАК гарантуватиме «Газпрому» незмінність умов транзиту протягом п’яти років, якщо раптом у державного регулятора виникне бажання змінити тарифи на транспортування російського газу.

«Для того, щоб були реалізовані вимоги «Газпрому» щодо транзиту, і Україна в цьому також зацікавлена, потрібно було, щоб хтось взяв на себе ризик змін українського законодавства. Для цього і потрібно було, щоб в пакеті підписаних документів про транзит з'явився «Нафтогаз», адже «Оператор ГТС» не міг взяти на себе такий ризик», - так пояснив логіку «відсотків», які таки отримуватиме «Нафтогаз», Юрій Вітренко.

За даними віцепрем'єра РФ Дмитра Козака, «Газпром» погодився платити «Нафтогазу» за послуги з організації транзиту через Україну в обмін на те, щоб не стикатися з вирішенням тарифних проблем. Але сума винагород не розголошується і росіянами.

Схоже, щоб не збурювати громадськість, цю інформацію віднесли до розряду комерційної, тому й засекретили. Але з часом все стане явним – після того, як міжнародна фірма Deloitte здійснить аудит фінансової діяльності «Нафтогазу» за 2020 рік. Станеться лише у 2021 році.

Наталка Прудка, «Главком»