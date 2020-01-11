Британія вже втратила через Brexit 170 млрд доларів – Bloomberg
За прогнозом Bloomberg, економічні втрати Великої Британії від Brexit досягнуть 265 млрд доларів
Економічні витрати Великої Британії на вихід з Європейського Союзу вже досягли 170 мільярдів доларів.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
«Згідно з дослідженнями Bloomberg Economics, економічні витрати на Brexit вже досягли 130 мільярдів фунтів (170 мільярдів доларів), а до кінця цього року планується додати ще 70 мільярдів фунтів», - повідомляє видання.
Зазначається, що фахівці проаналізували відставання Великої Британії від країн Великої сімки в 2016 – 2019 роках. За прогнозом Bloomberg, економічні втрати Великої Британії від Brexit досягнуть 203 млрд фунтів (265 млрд доларів).
Нагадаємо, напередодні у Великобританії Палата громад прийняла законопроєкт про вихід із Євросоюзу у третьому читанні.
Далі законопроєкт має розглянути верхня палата - Палата лордів, після чого його має затвердити королева Великої Британії.
Раніше лідер Лейбористської партії Великої Британії Джеремі Корбін запропонував поправку до законопроєкту про вихід країни з ЄС, якою пропонується відтермінувати до 2023 року перехідний період Brexit — тобто час, коли країна формально вже не є членом Євросоюзу, але продовжує дотримуватися його норм.