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    Економіка та фінанси

    Британія вже втратила через Brexit 170 млрд доларів – Bloomberg

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    Фахівці проаналізували відставання Великої Британії від країн Великої сімки - Британія вже втратила через Brexit 170 млрд доларів – Bloomberg
    Фахівці проаналізували відставання Великої Британії від країн Великої сімки

    За прогнозом Bloomberg, економічні втрати Великої Британії від Brexit досягнуть 265 млрд доларів

    Економічні витрати Великої Британії на вихід з Європейського Союзу вже досягли 170 мільярдів доларів.

    Про це повідомляє агентство Bloomberg.

    «Згідно з дослідженнями Bloomberg Economics, економічні витрати на Brexit вже досягли 130 мільярдів фунтів (170 мільярдів доларів), а до кінця цього року планується додати ще 70 мільярдів фунтів», - повідомляє видання.

    Зазначається, що фахівці проаналізували відставання Великої Британії від країн Великої сімки в 2016 – 2019 роках. За прогнозом Bloomberg, економічні втрати Великої Британії від Brexit досягнуть 203 млрд фунтів (265 млрд доларів).

    Нагадаємо, напередодні у Великобританії Палата громад прийняла законопроєкт про вихід із Євросоюзу у третьому читанні.

    Далі законопроєкт має розглянути верхня палата - Палата лордів, після чого його має затвердити королева Великої Британії.

    Раніше лідер Лейбористської партії Великої Британії Джеремі Корбін запропонував поправку до законопроєкту про вихід країни з ЄС, якою пропонується відтермінувати до 2023 року перехідний період Brexit — тобто час, коли країна формально вже не є членом Євросоюзу, але продовжує дотримуватися його норм.

    ЄС економіка гроші Велика сімка Brexit Велика Британія фінанси
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