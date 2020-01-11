Британія вже втратила через Brexit 170 млрд доларів – Bloomberg



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фахівці проаналізували відставання Великої Британії від країн Великої сімки

За прогнозом Bloomberg, економічні втрати Великої Британії від Brexit досягнуть 265 млрд доларів

Економічні витрати Великої Британії на вихід з Європейського Союзу вже досягли 170 мільярдів доларів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

«Згідно з дослідженнями Bloomberg Economics, економічні витрати на Brexit вже досягли 130 мільярдів фунтів (170 мільярдів доларів), а до кінця цього року планується додати ще 70 мільярдів фунтів», - повідомляє видання.

Зазначається, що фахівці проаналізували відставання Великої Британії від країн Великої сімки в 2016 – 2019 роках. За прогнозом Bloomberg, економічні втрати Великої Британії від Brexit досягнуть 203 млрд фунтів (265 млрд доларів).

Нагадаємо, напередодні у Великобританії Палата громад прийняла законопроєкт про вихід із Євросоюзу у третьому читанні.

Далі законопроєкт має розглянути верхня палата - Палата лордів, після чого його має затвердити королева Великої Британії.

Раніше лідер Лейбористської партії Великої Британії Джеремі Корбін запропонував поправку до законопроєкту про вихід країни з ЄС, якою пропонується відтермінувати до 2023 року перехідний період Brexit — тобто час, коли країна формально вже не є членом Євросоюзу, але продовжує дотримуватися його норм.