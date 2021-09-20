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    Стало відомо, коли Рада розгляне проєкт державного бюджету на 2022 рік

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    Рада планує розглянути проєкт бюджету 21 вересня - Стало відомо, коли Рада розгляне проєкт державного бюджету на 2022 рік
    Рада планує розглянути проєкт бюджету 21 вересня
    фото: picture alliance

    Минулого тижня Кабмін схвалив і направив до Ради проєкт держбюджету-2022

    Верховна Рада почне розгляд законопроєкту про державний бюджет на 2022 рік на засіданні 21 вересня. Про це на засіданні погоджувальної ради заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков.

    «У вівторок планується до розгляду закон про державний бюджет України. Я хотів би віддати належне та подякувати Кабінету міністрів, який вчасно, відповідно до діючого законодавства України, вніс даний законопроєкт на розгляд Верховної ради України. Комітет також опрацьовує проєкт і ми зможемо вчасно розглянути цей важливий законопроєкт», – наголосив Разумков.

    За словами голови Ради, проєкту бюджету України буде приділено «багато уваги». Паралельно парламент буде працювати над кошторисом Верховної Ради на наступний рік.

    Він висловив сподівання, що парламент вчасно ухвалить проєкт державного бюджету на 2022 рік. Окрім цього, спікер розповів, що на пленарному засіданні 21 вересня парламент розгляне блок соціальних законопроєктів.

    15 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт Держбюджету-2022. Згідно з ним, мінімальна зарплата має зрости до 6 700 гривень, а в медиків – до 20 000 гривень. Водночас середня заробітна плата в українців становитиме 15 258 гривень, а в медиків – 22 500 гривень.

    Нагадаємо, видатки на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги в проєкті держбюджету-2022 передбачено на рівні 34 млрд грн.

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    Теги: Кабмін Верховна Рада економіка зарплата бюджет Держбюджет закон фінансування Дмитро Разумков парламент
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    Стало відомо, коли Рада розгляне проєкт державного бюджету на 2022 рік