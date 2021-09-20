«Слуга народу» знайшла заміну Монастирському. Стало відомо, хто очолить правоохоронний комітет Ради

ще одного заступника голови Комітету з питань правоохоронної діяльності.

На фракції буде ухвалено рішення про прризначення ще одного заступника голови Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Остаточне рішення нардепи від президентської сили планують ухвалити сьогодні ввечері на засіданні фракції

Фракція «Слуга народу» 20 вересня має намір розглянути питання про призначення нового голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради, який раніше очолював теперішній міністр внутрішній справ Денис Монастирський.

Як повідомило джерело «Главкома» у партії «Слуга народу», цю посаду займе Сергій Іонушас, який нині є заступником голови цього комітету.

Претендент на крісло голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Сергій Іонушас. Фото з відкритих джерел

Також ще одним заступником голови Комітету з питань правоохоронної діяльності стане В’ячесла Медяник. Наразі він голова підкомітету з питань законодавства про адміністративні правопорушення та охоронної і детективної діяльності.

Додамо, що Іонушас та Медяник належать до фракції «Слуга народу».

Крім цього, як повідомив співрозмовник «Главкома», на фракції планують заслухати ще одне кадрове питання. На уточнююче запитання, чи сьогодні хитається крісло Голови Верховної Ради, співбесідник зауважив, що «по ньому є питання, але немає конкретики».

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 20 вересня, відбудеться засідання фракції «Слуги народу». Народні депутати розглянуть фінальні редакції законопроєктів про олігархів №5599 і про наповнення бюджету №5600.