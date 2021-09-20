«Слуга народу» ввечері збирає фракцію

Засідання фракції розпочнеться о 19 годині

Сьогодні, 20 вересня, відбудеться засідання фракції «Слуги народу». Народні депутати розглянуть фінальні редакції законопроєктів про олігархів №5599 і про наповнення бюджету №5600, повідомила прессекретарка фракції Юлія Палійчук.

«На порядку денному засідання фінальні редакції і процедура розгляду законопроектів 5599 і 5600, а також кадрові питання, в тому числі питання призначення нового голови Комітету з питань правоохоронної діяльності», – йдеться в повідомленні.

Засідання фракції розпочнеться о 19:00.

Палійчук також нагадала, що о 18:00 відбудеться засідання політради партії з висунення кандидата у 184-му окрузі, голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня партія «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

«У понеділок у нас відбудеться засідання фракції, поки порядку денного нема, але навряд чи таке питання будуть заздалегідь анонсувати, – кажуть співрозмовники в «Слузі народу». – Поки нема такого, щоб вже рахували голоси за відставку, працювали з конкретними групами, але те, що конфлікт загострюється, – це правда», – підсумував співрозмовник.

Напередодні Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджється у Верховній Раді».