  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Слуга народу» ввечері збирає фракцію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стало відомо, що розглянуть на засіданні представники парламентської монобільшості&nbsp; - «Слуга народу» ввечері збирає фракцію
    Стало відомо, що розглянуть на засіданні представники парламентської монобільшості 
    фото: Слуга народу

    Засідання фракції розпочнеться о 19 годині

    Сьогодні, 20 вересня, відбудеться засідання фракції «Слуги народу». Народні депутати розглянуть фінальні редакції законопроєктів про олігархів №5599 і про наповнення бюджету №5600, повідомила прессекретарка фракції Юлія Палійчук.

    «На порядку денному засідання фінальні редакції і процедура розгляду законопроектів 5599 і 5600, а також кадрові питання, в тому числі питання призначення нового голови Комітету з питань правоохоронної діяльності», – йдеться в повідомленні.

    Засідання фракції розпочнеться о 19:00.

    Палійчук також нагадала, що о 18:00 відбудеться засідання політради партії з висунення кандидата у 184-му окрузі, голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня партія «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

    «У понеділок у нас відбудеться засідання фракції, поки порядку денного нема, але навряд чи таке питання будуть заздалегідь анонсувати, – кажуть співрозмовники в «Слузі народу». – Поки нема такого, щоб вже рахували голоси за відставку, працювали з конкретними групами, але те, що конфлікт загострюється, – це правда», – підсумував співрозмовник.

    Напередодні Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджється у Верховній Раді».

    Читайте також: Турборежим – це міф. Рада за два роки ухвалила менше законів, ніж попередники
    Теги: Верховна Рада депутат олігархи партії партія Слуга народу парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Слуга народу» ввечері збирає фракцію