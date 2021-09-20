Верховна Рада хоче заборонити небезпечний для здоров’я продукт

У 2015 році використання пальмової олії у харчовій промисловості суттєво зросло

У Верховній Раді готовий до розгляду законопроєкт №6068, яким має бути запроваджена заборона на використання пальмової олії у вітчизняній харчовій промисловості.

Автором законопроєкту є група депутатів на чолі зі «слугою народу» Дмитром Соломчуком.

На думку авторського колективу, використання цього продукту в Україні слід заборонити через його шкідливий вплив на здоров'я людей, а також тому, що засилля пальмової олії у харчовому виробництві сприяє скороченню виробництва соняшникової олії.

У законопроєкті, зокрема, йдеться про заборону використання «пальми» у традиційних молочних продуктах, дитячому харчуванні, різноманітних кондитерських виробах.

«Найближчим часом очікуємо, що наш законопроєкт про обмеження використання трансжирів у солодощах потрапить на перше читання у сесійну залу. Аграрний комітет одноголосно підтримав його прийняття. Вважаю, що українці мають вирощувати й споживати натуральне, а не сотні тисяч тонн пальмової олії з Малайзії», – вважає Дмитро Соломчук.

На сьогодні завдяки невисокій вартості цього продукту та ще тому, що він довго не псується, пальмову олію додають усюди: від молочних і кондитерських виробів до дитячого харчування. При цьому, та олія, що імпортується Україною, складається із насичених жирних кислот, які призводять до серцево-судинних і навіть онкозахворювань.

Різке зростання імпорту пальмової олії до України – з 70 тис. тонн до 200 тис. тонн – відбулося у 2015 році.

Зазначимо, що з гектара соняшника можна отримати в середньому 600 л рослинної олії, а з такої ж площі пальм – 3 тонни. Причому пальма дає плоди двічі на рік, тому пальмова олія набагато дешевша за соняшникову.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд пообіцяв зниження ціни на соняшникову олію.

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