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    «Поєднані ланцюгом» встановили рекорд та розійшлися. Що трапилося із закоханими з Харкова

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    Після кількох місяців&nbsp;&laquo;в ланцюгах&raquo; любов у пари з Харкова вивітрилася - «Поєднані ланцюгом» встановили рекорд та розійшлися. Що трапилося із закоханими з Харкова
    Після кількох місяців «в ланцюгах» любов у пари з Харкова вивітрилася
    Фото з відкритих джерел

    Харківська пара оголосила про своє розлучення, але все-таки встановила світовий рекорд

    Колишні закохані з Харкова, які прожили понад чотири місяці скутими, зняли ланцюг. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Харківська пара оголосила про своє розлучення, але все-таки встановила світовий рекорд.

    Експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін сказав: «Це світове досягнення. Вони провели разом 123 дні і практично дві години, ніхто в світі цього не робив ніколи».

    Колишні закохані роз'їдуться і будуть жити в різних областях України. Ланцюг вони планують продати на аукціоні, а гроші поділити порівну.

    Нагадаємо, що пара скувала себе ланцюгом 14 лютого в Києві. Тоді вони заявили, що хочуть прожити так три місяці, щоб випробувати відносини і встановити світовий рекорд. Через три місяці Олександр і Вікторія заявили, що хочуть одружитися і роз'єднати руки вже в РАГСі.

    Хлопець говорив, що вони планували виставити ланцюг на аукціон і продати «за 3 млн доларів» – дві третини зароблених коштів витратити на благодійність, а одну залишити собі.

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    Теги: Харків українці рекорд
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    «Поєднані ланцюгом» встановили рекорд та розійшлися. Що трапилося із закоханими з Харкова