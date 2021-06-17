«Поєднані ланцюгом» встановили рекорд та розійшлися. Що трапилося із закоханими з Харкова

Після кількох місяців «в ланцюгах» любов у пари з Харкова вивітрилася

Харківська пара оголосила про своє розлучення, але все-таки встановила світовий рекорд

Колишні закохані з Харкова, які прожили понад чотири місяці скутими, зняли ланцюг. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Харківська пара оголосила про своє розлучення, але все-таки встановила світовий рекорд.

Експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін сказав: «Це світове досягнення. Вони провели разом 123 дні і практично дві години, ніхто в світі цього не робив ніколи».

Колишні закохані роз'їдуться і будуть жити в різних областях України. Ланцюг вони планують продати на аукціоні, а гроші поділити порівну.

Нагадаємо, що пара скувала себе ланцюгом 14 лютого в Києві. Тоді вони заявили, що хочуть прожити так три місяці, щоб випробувати відносини і встановити світовий рекорд. Через три місяці Олександр і Вікторія заявили, що хочуть одружитися і роз'єднати руки вже в РАГСі.

Хлопець говорив, що вони планували виставити ланцюг на аукціон і продати «за 3 млн доларів» – дві третини зароблених коштів витратити на благодійність, а одну залишити собі.