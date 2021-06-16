Любов минула. Заковані ланцюгом харків'яни оголосили про розрив стосунків (фото)

Пара провела на ланцюгу вже 123 дні

У четвер, 17 червня, харків’яни Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова знімуть ланцюг, який стримував їх понад чотири місяці. Про це Суспільному повідомив Олександр Кудлай.

За його словами, стосунки з Вікторією «опинилися в патовій ситуації». На уточнення, чи це не жарт, Олександр відповів: «Зважене рішення. На жаль, ми не бачимо таких варіантів, закінчуємо гідно, зі взаємною повагою».

«На наш превеликий жаль, ми закінчуємо наші стосунки. Це все стало нашим минулим, до якого ми завжди будемо ставитися з повагою», — йдеться в повідомленні пари в Instagram.

Станом на 16 червня пара провела на ланцюгу 123 дні.

Опівдні 17 червня ланцюг знімуть у присутності експерта «Книги рекордів України», підтвердила Суспільному представниця організації Лана Вєтрова. Щодо решти сказала: деталі оголосять 17 червня.

«Так, завтра зніматимуть у Києві. Завтра всю інформацію будемо надавати. Як одягали, так з експертом і будуть знімати. Так чи інакше, у них є рекорд за всіма параметрами. Рекорд України. Вони можуть і на світовий претендувати, але про це ми скажемо пізніше», — сказала Вєтрова.

Ланцюг зніматимуть біля скульптури Єднання на Дніпровській набережній у Києві.