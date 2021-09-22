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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, скільки грошей і на що на витрачають українці

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    Половину проїдаємо і пропиваємо, на освіту лишаються копійки - Стало відомо, скільки грошей і на що на витрачають українці
    Половину проїдаємо і пропиваємо, на освіту лишаються копійки
    Фото з відкритих джерел

    Понад сорок відсотків доходів спрямовується на продукти

    Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за другий квартал 2020 року. За цей період українці витратили 873,5 млрд грн, що на 17,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше склали витрати на харчові продукти та безалкогольні напої – 41,4%. Про це свідчать дані, оприлюднені Державною службою статистики.

    На витрати домашніх господарств за статтею «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» пішло 13,7%.

    Витрати українців на шкідливі звички, позначені як «Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики» склали 7,8%.

    На транспортні витрати в українців пішло 9,3%, на охорону здоров'я – 6,1%, на покупку одягу та взуття – 4,2%, предметів домашнього вжитку, побутової техніки та утримання житла – 3,8%, на різні товари та послуги – 3,9%.

    Українці виділили на відпочинок і культурні заходи – 3,4%, на послуги зв'язку – 2,7%, на відвідування ресторанів та проживання в готелях – 2,6%.

    Частка витрат на освіту склала 1,1%.

    Нагадаємо, у першому кварталі цього року витрати на продукти харчування та витрати на житло займали більше половини витрат.

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    Теги: газ вода гроші відпочинок комуналка продукти електроенергія тютюнові вироби українці наркотики житло транспорт послуги
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    Стало відомо, скільки грошей і на що на витрачають українці