За рік українцям повернули понад 10 млн грн за неякісні товари та послуги

Незабаром українці зможуть подавати скарги онлайн

У 2020 році до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надійшло понад 20,9 тисяч пропозицій, звернень, скарг та заяв із питань захисту споживачів. За результатами їх розгляду минулого року українцям повернули 10,2 млн грн за неякісні товари та надані послуги.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Голова служби Владислава Магалецька зазначила, що захист прав споживачів – це пріоритетний напрямок роботи Держпродспоживслужби.

За її слова словами, незабаром планується запуск проєкту Е-споживач, який дасть можливість українцям подавати скарги онлайн лише за декілька кліків. Крім того, проєктом передбачається створення відповідної служби підтримки споживачів.

Поки ж звернутися до Держпродспоживслужби можна за цілодобовими телефонами: (044)-364-77-80; 050-230-04-28.

Нагадаємо, Державна службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів готується до впровадження проектів цифрової трансформації захисту споживачів (Е-споживач) та цифрової трансформації безпеки харчових продуктів (Е-продукти). Вони є серед 94 проектів, які нещодавно презентував віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, та які планують реалізувати протягом найближчих трьох років.

Раніше повідомлялося, що Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розділять на три частини і повноваження роздадуть трьом міністерствам – Мінприроди/Мінохорони здоров’я, Мінагрополітики та Мінекономіки.

Уряд призначив нового очільника Держпродспоживслужби Владиславу Рутицьку-Магалецьку, до того служба рік була без голови.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) була утворена у вересні 2014 на базі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби і приєднанням до Служби, що утворилася, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів і Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Діяльність Служби спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом міністрів України. Зокрема, під час карантину 2020 року структурі наказали перевіряти ринки, магазини, кафе, навчально-виховні заклади, громадський транспорт та об'єкти критичної інфраструктури на дотримання протиепідемічних правил, та доповідати про порушення безпосередньо в Кабінет міністрів.