На що найбільше українці витрачають гроші. Дані Держстату



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У першому кварталі 2020 року українці найбільше витрачали коштів на продукти харчування та безалкогольні напої

Більше половини доходу українці витрачають на продукти та комуналку

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцевих споживчих витрат домашніх господарств за цілями за перший квартал 2020 року. Продукти харчування та витрати на житло займають більше половини витрат. Про це йдеться на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, найбільшою статтею витрат за перший квартал 2020 року були – продукти харчування та безалкогольні напої - 40,0%.

Витрати домашніх господарств складають:

житло, вода, електроенергію, газ та інші види палива –16,3%.

транспорт – 8,5%,

алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики – 7,1%.

охорона здоров'я українці витрачають 6,0%

одяг і взуття - 4,7%

предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла - 3,3%

відпочинок і культуру - 3,2%

ресторани та готелі - 2,6%

зв'язок - 2,5%

освіта - 1,4%

різні товари та послуги - 4,4%.

Дані Держстату

Зазначимо, частка комуналки у витратах українців у два рази нижче, ніж в ЄС. Європейці витрачають на житло і комуналку 24% своїх витрат, українці - 13%.

Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні у березні 2020 року.За даними статистичного відомства, за січень-березень цибуля подорожчала на 24,4% до 11,2 грн за кг, також ціни на крупу гречану зросли на 7,9% до 30,0 грн за кг, яблука подорожчали на 6,1% до 17,3 грн за кг.