  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    На що найбільше українці витрачають гроші. Дані Держстату

    • Розсилка
    <p>У першому кварталі 2020 року українці найбільше витрачали коштів на продукти харчування та безалкогольні напої</p> - На що найбільше українці витрачають гроші. Дані Держстату

    У першому кварталі 2020 року українці найбільше витрачали коштів на продукти харчування та безалкогольні напої

    Більше половини доходу українці витрачають на продукти та комуналку

    Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцевих споживчих витрат домашніх господарств за цілями за перший квартал 2020 року. Продукти харчування та витрати на житло займають більше половини витрат. Про це йдеться на сайті Держстату.

    За даними статистичного відомства, найбільшою статтею витрат за перший квартал 2020 року були – продукти харчування та безалкогольні напої - 40,0%.

    Витрати домашніх господарств складають:

    • житло, вода, електроенергію, газ та інші види палива –16,3%.
    • транспорт – 8,5%,
    • алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики – 7,1%.
    • охорона здоров'я українці витрачають  6,0%
    • одяг і взуття - 4,7%
    • предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла - 3,3%
    • відпочинок і культуру - 3,2%
    • ресторани та готелі - 2,6%
    • зв'язок - 2,5%
    • освіта - 1,4%
    • різні товари та послуги - 4,4%.
    • Дані Держстату
      Дані Держстату

    Зазначимо, частка комуналки у витратах українців у два рази нижче, ніж в ЄС. Європейці витрачають на житло і комуналку 24% своїх витрат, українці - 13%.

    Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні у березні 2020 року.За даними статистичного відомства, за січень-березень цибуля подорожчала на 24,4% до 11,2 грн за кг, також ціни на крупу гречану зросли на 7,9% до 30,0 грн за кг, яблука подорожчали на 6,1% до 17,3 грн за кг.

    Держстат продукти тютюнові вироби українці послуги харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ