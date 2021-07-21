Хто з українців найчастіше купує товари в інтернеті

Серед усіх покупців онлайн трохи більше жінок

В Україні серед усіх покупців онлайн – 55% жінок та 45% чоловіків. Найчастіше це працюючі українці та люди з вищою освітою.

Дохід тих, хто купує в інтернеті на 38% більший, ніж у тих, хто обирає звичний офлайн. Такі дані Olx.

Найчастіше купували одяг, техніку та косметику.

За рік зросли замовлення дитячих товарів та товарів для дому і саду. Водночас найчастіше українці купували електроніку. На другому місці – одяг.

Загалом в інтернеті покупки роблять приблизно 11 млн українців. Восени 2020-го від 5 до 20 покупок робив кожен другий. А у квітні-травні 2021 року – майже 60% людей.

Щоправда витрати на покупки в інтернеті не зросли. Електроніки у середньому купують на 1587 грн.

На одяг витрачають 671 грн, дитячі товари – 552 грн, хобі, відпочинок і спорт – 814 грн, дім і сад – 754 грн, запчастини для транспорту – 775 грн.

Найбільш популярний спосіб отримання покупок – доставка у поштове відділення.

При виборі товару покупці звертають увагу на відгуки про продавця. Також віддають перевагу продавцям, які надають послуги тривалий час.

Більшість орієнтується на ринкову вартість товару. Якщо ціна низька, то бояться неякісного товару або недобросовісних продавців.

Раніше повідомлялося, що сучасний маркетинг впливає на всі наші органи чуття – в результаті ми купуємо все більше і більше, навіть не звертаючи уваги на постійно зростаючі ціни.

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