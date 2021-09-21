Експерти назвали нову причину зростання цін на продукти

Подорожчання сільськогосподарських добрив посилить продовольчу інфляцію

Рекордне за останні 10 років підвищення цін на добрива назвали новою причиною подорожчання їжі, передає Bloomberg.

Ціна на три основні групи добрив - калій, фосфор і азот - перебувають на рекордному за останні 10 років рівні, що серйозно впливає на глобальну продовольчу інфляцію.

Більше всіх від підвищення цін постраждає кукурудза. Близько 20 відсотків витрат на її вирощування доводиться на добрива. Поганий урожай кукурудзи обернеться підвищенням витрат на корми, що в кінцевому підсумку призведе до більш високих цін на м'ясо.

Соки і газовані напої також можуть подорожчати, оскільки кукурудза є їх основним інгредієнтом. Очікується, що посіви кукурудзи в 2022 році скоротяться до 36,8 мільйона гектар з нинішніх 37,8 мільйона.

Один з чинників подорожчання добрив – несприятливі погодні умови. Постійні шторми в кінці літа 2021 року на узбережжі Мексиканської затоки в США перешкоджали імпорту та експорту продукції. Також через це тимчасово закривалися заводи в регіоні, в тому числі найбільший в світі азотний комплекс, що належить CF Industries Holdings.

Разом з цим через ціни на газ компанія була змушена закрити два заводи у Великій Британії. Один з найбільших в світі постачальників добрив Yara International ASA також заявила, що високі ціни на природний газ змусять її скоротити близько 40 відсотків виробництва аміаку в Європі.

Крім цього, дорожчає перевезення. За словами одного з керівників компанії Quest Products, що допомагає виводити на ринок нові продукти, в тому числі пестициди і добрива, фрахт становить близько 15 відсотків від вартості покупки товару. Політичні заходи також позначаються на подорожчанні. Так, США і Європа ввели санкції відносно великого виробника добрив ВАТ «Білоруськалій».

Світові ціни на продукти харчування досягли максимуму за 60 років. За серпень 2021 року вони зросли на 33 відсотки. Причини – рекордні посухи, брак робочої сили, а також проблеми в ланцюжку поставок.