На Львівщині медики оголосили голодування

Медики з Соснівки, що голодують, вимагають провести аудит фінансової діяльності лікарні

У Львівській області 17 співробітників Соснівської міської лікарні – лікарі, медсестри і санітарки – оголосили голодування через борги із заробітної плати. Про це повідомляє Еспресо.Захід.

«Ми зверталися і до керівників ОТГ, і до керівництва ЛОДА. Відповідь одна – немає грошей, тому що коштів Національної служби здоров'я України не вистачає. Але ми працюємо, приймаємо пацієнтів, тому наша робота повинна оплачуватися», – розповіла лікар вищої категорії цієї лікарні Людмила Ярович.

Медики, які оголосили голодування, вимагають провести аудит фінансової діяльності лікарні. Вони впевнені, що до такого стану установу довели шляхом неефективного використання грошей. Днями їм вилати гроші за березень.

Окрім того, торік під час локдауну тодішній керівник звільнив понад три десятки працівників, відтак 19 осіб подали до суду. Троє осіб уже виграли справи й отримують компенсації.

«Врешті–решт, у нас і в розмірах заробітної плати величезна різниця. В адміністрації оклади в межах 24–27 тисяч гривень, а у лікаря вищої категорії – трохи більше шести тисяч. З огляду на те, що санітарки мають оклад менший за мінімалку і їм доплачують до мінімуму, то зараз практично всі зрівнялися в зарплаті – і санітарки, і медсестри, і лікарі. Але і таку мізерну зарплату, виявляється, нічим виплачувати», – додала Ярович.

Медики заявили, що і під час голодування вони продовжать приймати пацієнтів.

За даними Національної служби здоров'я, в середньому, лікарі державних медустанов заробляють менше 10 тисяч гривень. При цьому керівники медустанов отримують, в середньому, 23,5 тис. грн, середній медперсонал – 7,5 тис. грн, а молодший – 6,1 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні 52,5% роботодавців вважають, що запровадити чотириденний робочий тиждень можливо. Водночас 47,5% кажуть, що така ідея нереалістична для нашої країни.

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