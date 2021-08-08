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    Скільки платили українцям у липні

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    Українці переважно хотіли працювати продавцями - Скільки платили українцям у липні
    Українці переважно хотіли працювати продавцями
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше нових вакансій у липні пропонували у сферах роздрібної торгівлі, державного сектору, промисловості та виробництва

    У липні в Україні роботодавці переважно платили працівникам зарплату у розмірі 11-15 тис. грн. Водночас більшість українців у резюме вказували, що готові трудитися за 8-13 тис. грн у місяць.

    У липні середня зарплата українців становила 12 тис. грн. Крім грошей роботодавці пропонували бонуси та премії, навчання, організовували корпоративи, надавали знижки, гарантували регулярний перегляд зарплат та офіс біля метро, свідчать дані Прозора Робота.

    Найбільше нових вакансій у липні пропонували у сферах роздрібної торгівлі, державного сектора, промисловості та виробництва, гуртової торгівлі, IT. Водночас за кількістю резюме лідирували сфери торгівлі, адміністративного персоналу, початок кар'єри, продажів, логістики.

    Найбільш затребуваними серед роботодавців стали продавці, менеджері з продажів, водії на авто фірми. Українці також переважно хотіли працювати продавцями, менеджерами з продажу та продавцями непродовольчих товарів.

    Нагадаємо, в Україні 52,5% роботодавців вважають, що запровадити чотириденний робочий тиждень можливо. Водночас 47,5% кажуть, що така ідея нереалістична для нашої країни.

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    Теги: зарплата українці робота
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    Скільки платили українцям у липні