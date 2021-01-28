Реальна зарплата минулого року зросла на понад 10% ‒ Держстат

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у грудні 2020 року склала 14179 грн

В Україні реальна заробітна плата в грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року зросла на 10,1%. Про це повідомила Державна служба статистики.

Згідно з її даними, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у грудні порівняно з листопадом 2020 року збільшилася на 18,3%, у річному вимірі (проти грудня 2019 року) ‒ на 15,6%, сягнувши 14179 грн, що у 2,8 раза вище за рівень мінімальної заробітної плати (5000 грн).

Статвідомство нагадує, що середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств у 2020 році становила:

у листопаді 2020 року ‒ 11 987 грн,

у жовтні ‒ 12 174 грн,

у вересні ‒ 11 998 грн,

у серпні ‒ 11 446 грн,

у липні ‒ 10 804 грн,

у червні ‒ 11 579 грн,

у травні ‒ 10 542 грн,

у квітні ‒ 10 430 грн,

у березні ‒ 11 446 грн,

у лютому ‒ 10 847 грн,

у січні ‒ 10 727 грн.

За даними Держстатистики, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року спостерігалося в Івано-Франківській (на 25,6%), Луганській (на 25,2%), Тернопільській (на 23,8%), Чернігівській, Чернівецькій і Сумській (на 23,4%), Рівненській (на 21,9%), Кіровоградській (на 20,6%), Львівській (на 20,2%), Житомирській (на 20,1%), Хмельницькій (на 19,4%) і Закарпатській (на 19,1%) областях.

Найвищий рівень зарплат у грудні зафіксовано в Києві (21 812 грн), найнижчий ­‒ у Чернігівській області (10 921 грн). При цьому середня заробітна плата працівника в Донецькій області становила 14 720 грн, у Луганській області ‒ 12 765 грн (окрім тимчасово окупованих територій).

У грудні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем 2019 року заробітна плата зросла у сфері охорони здоров'я (на 50,9%), надання інших послуг (на 33,7%), у професійній, науковій і технічній діяльності (на 27,6%), у сфері мистецтва, спорту та розваг (на 22,9%), в освіті (на 20%), сільському та лісовому господарстві (на 15,2%), у сфері інформації і телекомунікацій (на 15,1%), діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування (на 14,8%), на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби (на 14,1%), у державному управлінні та обороні, обов'язковому соцстрахуванні (на 11,2%), на підприємствах промисловості (на 9,1%), у будівництві (на 6%), у сфері оптової та роздрібної торгівлі (на 5,1%), у сфері операцій з нерухомістю (на 3,3%), фінансовій і страховій діяльності (на 2,9%).

У сфері тимчасового розміщення та організації харчування (грудень 2020 року проти грудня 2019 року) зафіксовано зниження заробітної плати на 6,1%.

Як повідомлялося, стала відома зарплата президента Володимира Зеленського за минулий рік.

Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль повідомив, на скільки цьогоріч зросте середня зарплата.

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