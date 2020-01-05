Стало відомо, в якій валюті українці бажають зберігати заощадження (дослідження)
В Україні слово «валюта» перш за все асоціюється з «доларом» і «євро»
Більшість українців вважають, що вигідніше і безпечніше зберігати свої гроші в доларах.
Про це свідчать результати опитування Research & Branding Group, яке проводилося в жовтні 2019 року.
Українці вважають, що заощадження потрібно зберігати:
- 37% – в доларах;
- 21% – в євро;
- 12% – в гривні.
Якщо порівняти цю картинку з аналогічним опитуванням в листопаді 2008 року, можна помітити, що в той час найбільшою довірою жителів України користувалася валюта євро.
Одинадцять років тому українці воліли зберігати гроші:
- 25% – в євро;
- 19% – в гривні;
- 18% – в доларах;
- 17% – відповіли, що не вигідно в жодній валюті.
Нагадаємо, Національний банк України в четвер, 26 грудня, встановив рекорд, купивши на міжбанківському валютному ринку $700 млн.