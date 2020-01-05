Стало відомо, в якій валюті українці бажають зберігати заощадження (дослідження)



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В Україні слово «валюта» перш за все асоціюється з «доларом» і «євро»

Більшість українців вважають, що вигідніше і безпечніше зберігати свої гроші в доларах.

Про це свідчать результати опитування Research & Branding Group, яке проводилося в жовтні 2019 року.

Українці вважають, що заощадження потрібно зберігати:

37% – в доларах;

21% – в євро;

12% – в гривні.

Якщо порівняти цю картинку з аналогічним опитуванням в листопаді 2008 року, можна помітити, що в той час найбільшою довірою жителів України користувалася валюта євро.

Одинадцять років тому українці воліли зберігати гроші:

25% – в євро;

19% – в гривні;

18% – в доларах;

17% – відповіли, що не вигідно в жодній валюті.

Нагадаємо, Національний банк України в четвер, 26 грудня, встановив рекорд, купивши на міжбанківському валютному ринку $700 млн.