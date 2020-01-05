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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, в якій валюті українці бажають зберігати заощадження (дослідження)

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    Стало відомо, в якій валюті українці бажають зберігати заощадження (дослідження)

    В Україні слово «валюта» перш за все асоціюється з «доларом» і «євро»

    Більшість українців вважають, що вигідніше і безпечніше зберігати свої гроші в доларах.

    Про це свідчать результати опитування Research & Branding Group, яке проводилося в жовтні 2019 року.

    Українці вважають, що заощадження потрібно зберігати:

    • 37% – в доларах;
    • 21% – в євро;
    • 12% – в гривні.

    Якщо порівняти цю картинку з аналогічним опитуванням в листопаді 2008 року, можна помітити, що в той час найбільшою довірою жителів України користувалася валюта євро.

    Одинадцять років тому українці воліли зберігати гроші:

    • 25% – в євро;
    • 19% – в гривні;
    • 18% – в доларах;
    • 17% – відповіли, що не вигідно в жодній валюті.
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    Нагадаємо, Національний банк України в четвер, 26 грудня, встановив рекорд, купивши на міжбанківському валютному ринку $700 млн.

    Національний банк гроші українці валюта новости
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