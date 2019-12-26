Нацбанк купив $700 млн за день



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Наприкінці року НБУ викупив з ринку рекордну кількість доларів

Національний банк України в четвер, 26 грудня, встановив рекорд у цьому році, купивши на міжбанківському валютному ринку $700 млн, повідомляється на сторінці НБУ в Facebook.

За їхньою інформацією, фактичний обсяг задоволених заявок суб'єктів ринку за результатами аукціону склав $230 млн. У той же час, за підсумками дня, чиста купівля валюти Нацбанком склала $700 млн, оскільки після завершення аукціону НБУ також провів інтервенцію за єдиним курсом через функціонал Matching.

Згідно з повідомленням, в цілому з початку року чиста купівля валюти НБУ становить близько $7,5 млрд, що також є рекордним значенням з 2007 року.

У НБУ уточнили, що пропозиція валюти на міжбанківському валютному ринку істотно перевищує попит внаслідок стійкого припливу іноземних інвестицій у гривневі облігації уряду, залучення зовнішнього фінансування державними компаніями, а також значних обсягів валютних надходжень експортерів.

«Тривале збереження сприятливої ситуації на валютному ринку є результатом стійкого поліпшення макроекономічної ситуації в Україні протягом останніх років. Зміцнення гривні є абсолютно логічним явищем в умовах прискореного економічного зростання, стрімкого уповільнення інфляції і зниження державного боргу до ВВП. Користуючись сприятливою ситуацією, Національний банк продовжує поповнювати міжнародні резерви», - повідомив заступник голови центробанку Олег Чурія.