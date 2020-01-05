У Києві прокоментували дані щодо п’ятикратного скорочення транзиту газу



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Незважаючи на тимчасове зниження транзиту, українська сторона отримує оплату в повному обсязі – Макогон

Київ прокоментував дані про більш ніж п’ятикратне скорочення транзиту російського газу через Україну з 1 січня. Про це в Facebook заявив глава компанії «Оператор газотранспортної системи України» Сергій Макогон.

Керівник компанії пояснив, що незважаючи на тимчасове зниження транзиту, українська сторона отримує оплату в повному обсязі, оскільки послуги надаються за принципом передоплати. «Гроші вже на рахунках», – запевнив він.

За його словами, «Оператору ГТС України» платять з розрахунку прокачування 178 мільйонів кубометрів газу на добу, хоча фактичний транзит становить 35-45 мільйонів кубометрів.

4 січня стало відомо, що транзит російського газу через Україну з початку 2020 року впав в 5,3 рази в порівнянні з середніми показниками грудня.

Нагадаємо, 31 грудня Росія і Україна підписали всі угоди по газу. Документи, що забезпечують транзит російського газу через Україну, набувають юридичну силу, що означає продовження транзиту до Європи після 31 грудня 2019 року. Повідомлялося, що в 2020 році мінімальний обсяг прокачування складе 65 мільярдів кубометрів, а в наступні чотири роки – 40 мільярдів.