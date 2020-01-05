У Держстаті озвучили заборгованість українців за послуги ЖКГ



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Дані наведено без урахування анексованого Криму та Севастополя

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у листопаді 2019 року збільшилася на 16,4% до жовтня-2019 і становила 55,1 млрд грн (без урахування електроенергії).

Згідно зі даними Держстату, загалом у листопаді 2019 року українці сплатили за житлокомпослуги 7,4 млрд грн, що становить 48,5% нарахованої за цей місяць суми. За постачання електроенергією сплачено 3,2 млрд грн (115,6% нарахувань за рахунок погашення заборгованостей попередніх періодів).

Найвищий рівень оплати житлокомпослуг у листопаді-2019 зафіксовано у Чернівецькій (71,9% суми нарахувань), Закарпатській (67%) і Волинській (64,7%) областях.

Найнижчий рівень оплати – в Донецькій, Луганській, Сумській і Полтавській областях (36-42% суми нарахувань).

За даними Держстату, від початку року з населенням укладено 63,7 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги на загальну суму 492,7 млн грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становить 286,5 млн грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги в країні на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт-год) у листопаді-2019 становили 2044,7 грн.

Як повідомила Державна служба статистики, дані наведено без урахування анексованого Криму та Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, в Україні різко почали зростати борги за комуналку.

Міністерство соціальної політики України дало роз’яснення щодо умов надання житлових субсидій при наявності заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг.