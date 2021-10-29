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    Інвестиції в нерухомість: оприлюднено рейтинг найпривабливіших країн

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    Світові обсяги інвестицій у нерухомість наступного року суттєво зростуть - Інвестиції в нерухомість: оприлюднено рейтинг найпривабливіших країн
    Світові обсяги інвестицій у нерухомість наступного року суттєво зростуть
    фото: ldaily.ua

    Світовий ринок нерухомості демонструє вражаючі показники в останній рік

    2022 рік стане рекордним для інвестицій у нерухомість. Найбільше грошей у цю галузь вкладатимуть у такі країни як США, Великобританія, Німеччина, Франція та Нідерланди. Про це йдеться в аналітичному звіті Active Capital від Knight Frank.

    Ще у 2020 році на світових ринках панувала невизначеність через пандемію та пов’язані з нею економічні проблеми. Однак поточного року завдяки розгортанню глобальної програми вакцинації на ринки прийшов оптимізм. Аналітики прогнозують, що інвестиції між країнами значно зростуть.

    У нерухомі активи США, за прогнозами дослідників, наступного року інвестують близько $44 млрд.

    Показники першої п'ятірки країн за прогнозованим обсягом залучення інвестованих коштів виглядають так:

    • США – $44,1 млрд;
    • Великобританія – $38 млрд;
    • Франція – $13,2 млрд;
    • Нідерланди – $12,6 млрд;
    • Німеччина – $8,9 млрд.

    Найбільші фінансові інвестиційні потоки виходитимуть із наступних країн:

    • США – $94,2 млрд;
    • Канада – $23,7 млрд;
    • Великобританія – $15,7 млрд;
    • Німеччина – $8,2 млрд;
    • Ізраїль – $4,9 млрд.

    Експерти вважають, що найперспективнішим сегментом наступного року буде офісна нерухомість. Очікується, що на неї припаде понад 50% обсягів транскордонних інвестицій, орієнтованих на отримання прибутку.

    Приватні інвестори, як і раніше, охоче інвестуватимуть у готельну нерухомість.

    Щодо житла, то цей вид комерційної нерухомості викликає дедалі більший інвестиційний інтерес. Найактивнішими гравцями у цій галузі будуть США, Німеччина, Великобританія, Нідерланди та Японія.

    Раніше повідомлялося, що світовий ринок нерухомості встановлює нові рекорди на тлі поступового здолання пандемії у світі.

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    Теги: США інвестиції нерухомість ринок ціни
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    Інвестиції в нерухомість: оприлюднено рейтинг найпривабливіших країн