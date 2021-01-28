У 2020 році сукупний дохід 30-компаній учасників рейтингу впав на 24%, склавши 5,8 мільярда доларів

Forbes перерахував «королів російської нерухомості»: видання опублікувало рейтинг, лідером якого знову стала компанія «Київська площа» Года Нісанова і Зараха Ілієва, яка заробила на оренді за 2020 рік 1,28 мільярда доларів.

Серед найбільших об'єктів «Київської площі» – агрокластер «Фуд Сіті», площа якого 930 тисяч квадратних метрів. Також в неї входить торгово–розважальний центр «Європейський» в Москві (180 тисяч квадратних метрів).

На другому місці в списку «королів російської нерухомості» група «Ташир» Самвела Карапетяна, доходи якої від оренди склали 585 мільйонів доларів. Найбільші об'єкти «Ташир» – розташований в столиці ТЦ «Ріо», комплекс Kvartal West і готель Novotel Moscow City.

Третьою в рейтингу опинилася група «Сафмар» Михайла і Саіт–Салама Гуцерієвих, орендні доходи – 460 мільйонів доларів. Серед найбільших об'єктів групи Гуцерієвих – готель Moscow Marriott Grand і ТЦ «Калейдоскоп».

За даними видання, на тлі пандемії коронавірусу сукупний дохід 30-компаній учасників рейтингу впав на 24 відсотка, склавши 5,8 мільярда доларів. Більше за всіх постраждали власники торгової нерухомості і готелів.

Нагадаємо, 25 січня президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував розслідування про палац в Геленджику у Краснодарському краї.

Нагадаємо, у середині січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив розслідування про, так званий палац президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком у Краснодарському краї, з сімома тисячами гектарів навколо палацу.

Як повідомлялося, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

Напередодні Велика сімка (G7) в своїй спільній заяві зажадала від влади РФ звільнення російського опозиціонера Олексія Навального.