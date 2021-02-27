Венедіктова: держава поверне кошти у справі «ПриватБанку»

Поверненню грошей ПриватБанку державі сприяє той факт, що процеси у цій справі тривають «на всіх фронтах», зазначила Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова переконана, що Україні вдасться повернути більшу частину коштів у справі ПриватБанку.

Про це вона сказала в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Може, це буде не так швидко, як нам усім хочеться. Може буде не вся сума, яку ми зазначаємо, – 5,5 мільярдів, – але більша частина стовідсотково повернеться. А, може, потім після компенсації в господарських і цивільних судах ми повернемо й решту ще й з компенсацією держави», – сказала Венедіктова.

На її думку, поверненню грошей ПриватБанку державі сприяє той факт, що процеси у цій справі тривають «на всіх фронтах».

«Насправді ж процеси йдуть і в кримінальній юстиції, і в господарських судах. І коли ми розмовляли з міністром юстиції Малюською, здається, він називав цифру 400 проваджень, в яких держава захищає ці активи. Тому робота йде на всіх фронтах, і я реально сподіваюся, що це буде не тільки стосовно цього конкретного кейса, а це буде йти по всіх напрямках, що ми зараз і демонструємо. Ми йдемо по всіх напрямках», – наголосила Венедіктова.

Генпрокурор також відповіла на запитання в студії про перспективи повернення грошей ПриватБанку державі після гучного затримання 22 лютого працівниками НАБУ першого заступника голови правління 2016 року Володимира Яценка.

У понеділок, 22 лютого, Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів Яценко. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».

Яценко пояснив, що летів персональним чартером з України через коронавірус. Йому спочатку обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, потім випустили під заставу.

Підозру у справі Приватбанку вручили також екскерівниці одного з підрозділів Олені Бичихіній, а ще колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету. Їх звинувачують у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн грн.