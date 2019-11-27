Долар та євро далі дешевшають: курс валют на 27 листопада



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У порівнянні із 26 листопада долар здешевшав на 7 копійок

На 27 листопада офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,98 гривень за долар.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

У порівнянні із 26 листопада долар здешевшав на 7 копійок.

Це - найнижчий показник за майже чотири останні роки. Востаннє на такому низькому рівні долар був 15 січня 2016-го, коли коштував 23,95 грн.

Євро здешевшав на 5 копійок і становить 26,42 грн.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що середньорічний обмінний курс долара на наступний рік має становити близько 27,0 грн, однак за оптимістичними розрахунками за умов збільшення інвестицій до України, він може бути близько 24 грн за долар.