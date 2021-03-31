Світовий банк дав обнадійливий прогноз для України

Прогноз зростання ВВП України цього року покращився

Світовий банк покращив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році до 3,8%, тоді як на початку січня цього року він оцінював перспективи відновлення у 3%.

Відповідно до березневого економічного огляду Світового банку для регіону Європи та Центральної Азії, прогноз зростання ВВП у 2022 році погіршено до 3% проти 3,1% у січневому прогнозі.

Помірне відновлення економіки України у 2021 році у Світовому банку пояснюють високою невизначеністю, пов'язаною з темпами вакцинації проти Covid-19, та економічною політикою щодо поліпшення інвестицій і забезпечення макроекономічної стабільності. Водночас, сільське господарство і переробна промисловість показують позитивні тренди, зазначили у Світовому банку.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд очікує кращих прогнозів щодо відновлення глобальної економіки в 2021 та 2022 роках з огляду на фіскальні заходи, запроваджені в багатьох країнах, потужний економічний поштовх з боку США й Китаю, а також перспективи вакцинації.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2020 році порівняно із 2019 року зменшився на 4%. Такі дані Державної служби статистики України.

Таким чином, реальний ВВП України впав після чотирьох років зростання. Востаннє падіння спостерігалося у 2015 році – на 9,8%.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оцінює падіння ВВП у січні 2021 року у 2,6-2,8%.

Міжнародне кредитне рейтингове агентство Standard & Poor's прогнозує зростання ВВП України на 4% в 2021 році.

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Джерело: Інтерфакс-Україна