Шмигаль розповів про «покращення», що вже настало

Денис Шмигаль заявив про ефективне виконання державного бюджету у 2020 році

Шмигаль заявив, що Україні вдалося не допустити того падіння економіки, яке відбулось у багатьох інших країнах

Кабінет міністрів на засіданні 24 березня затвердив звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ефективне виконання державного бюджету у 2020 році дало можливість підвищити мінімальну зарплату, збільшити виплати всім лікарям, провести індексацію пенсій і підтримати бізнес та економіку. Про це повідомляє пресслужба уряду.

«Перевиконання дохідної частини бюджету склало 54 млрд грн. Ми запустили зміни в податковій та на митниці й починаємо бачити результат. Завдяки повному виконанню бюджету вдалося зменшити дефіцит з 7,5% від ВВП до 5,3% від ВВП», – зауважив Шмигаль.

За словами очільника уряду, Україні вдалося не допустити того падіння економіки, яке відбулось у багатьох інших країнах.

«Велика заслуга того, що минулого року ми більш м’яко пройшли кризу, – це державна підтримка економіки», – підкреслив прем’єр.

Шмигаль додав, що затверджений звіт про виконання Держбюджету за 2020 рік уряд передасть для розгляду в парламент, президенту й Рахунковій палаті.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2020 році порівняно із 2019 року зменшився на 4%. Такі дані Державної служби статистики України.

Таким чином, реальний ВВП України впав після чотирьох років зростання. Востаннє падіння спостерігалося у 2015 році – на 9,8%.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оцінює падіння ВВП у січні 2021 року у 2,6-2,8%.

До слова, споживча інфляція у лютому 2021 року в річному вимірі прискорилася – до 7,5% (з 6,1% у січні), це вищий показник, ніж прогнозувалося.

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