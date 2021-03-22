Невтішні цифри: економіка України у 2020 році впала після чотирьох років зростання

Найбільше падіння ВВП зафіксовано у II кварталі 2020 року

Востаннє падіння ВВП спостерігалося у 2015 році

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2020 році порівняно із 2019 року зменшився на 4%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Таким чином, реальний ВВП України впав після чотирьох років зростання. Востаннє падіння спостерігалося у 2015 році – на 9,8%.

За даними Держстату, ВВП у розрахунку на одну людину становив 100,469 тис. грн.

Держстат також наводить квартальні дані ВВП за 2020 рік. Падіння ВВП України склало:

в I кварталі 2020 року 1,2%,

у II кварталі було зафіксовано падіння на 11,2%,

у III кварталі – на 3,5%,

IV кварталі – на 0,5%.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це інтегрований показник економічного розвитку країни, який характеризує результат виробничої діяльності резидентів у межах економічної території країни і вимірюється сукупною вартістю товарів та послуг, виготовлених ними для кінцевого використання.

ВВП розраховується у фактичних цінах (номінальний ВВП) і постійних цінах (реальний ВВП).

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оцінює падіння ВВП у січні 2021 року у 2,6-2,8%.

Міжнародне кредитне рейтингове агентство Standard & Poor's прогнозує зростання ВВП України на 4% в 2021 році.

До слова, споживча інфляція у лютому 2021 року в річному вимірі прискорилася – до 7,5% (з 6,1% у січні), це вищий показник, ніж прогнозувалося.

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