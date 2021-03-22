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    Невтішні цифри: економіка України у 2020 році впала після чотирьох років зростання

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    Найбільше падіння ВВП зафіксовано у&nbsp;II кварталі 2020 року - Невтішні цифри: економіка України у 2020 році впала після чотирьох років зростання
    Найбільше падіння ВВП зафіксовано у II кварталі 2020 року
    Фото з відкритих джерел

    Востаннє падіння ВВП спостерігалося у 2015 році

    Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2020 році порівняно із 2019 року зменшився на 4%.

    Про це повідомляє Державна служба статистики України.

    Таким чином, реальний ВВП України впав після чотирьох років зростання. Востаннє падіння спостерігалося у 2015 році – на 9,8%.

    Зміна реального ВВП (у % до попереднього року)

    За даними Держстату, ВВП у розрахунку на одну людину становив 100,469 тис. грн.

    Держстат також наводить квартальні дані ВВП за 2020 рік. Падіння ВВП України склало:

    • в I кварталі 2020 року 1,2%,
    • у II кварталі було зафіксовано падіння на 11,2%,
    • у III кварталі – на 3,5%,
    • IV кварталі – на 0,5%.
    Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це інтегрований показник економічного розвитку країни, який характеризує результат виробничої діяльності резидентів у межах економічної території країни і вимірюється сукупною вартістю товарів та послуг, виготовлених ними для кінцевого використання.
    ВВП розраховується у фактичних цінах (номінальний ВВП) і постійних цінах (реальний ВВП).

    Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оцінює падіння ВВП у січні 2021 року у 2,6-2,8%.

    Міжнародне кредитне рейтингове агентство Standard & Poor's прогнозує зростання ВВП України на 4% в 2021 році.

    До слова, споживча інфляція у лютому 2021 року в річному вимірі прискорилася – до 7,5% (з 6,1% у січні), це вищий показник, ніж прогнозувалося.

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    Теги: інфляція економіка Держстат ВВП Україна
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