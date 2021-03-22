Невтішні цифри: економіка України у 2020 році впала після чотирьох років зростання
Востаннє падіння ВВП спостерігалося у 2015 році
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2020 році порівняно із 2019 року зменшився на 4%.
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Таким чином, реальний ВВП України впав після чотирьох років зростання. Востаннє падіння спостерігалося у 2015 році – на 9,8%.
За даними Держстату, ВВП у розрахунку на одну людину становив 100,469 тис. грн.
Держстат також наводить квартальні дані ВВП за 2020 рік. Падіння ВВП України склало:
- в I кварталі 2020 року 1,2%,
- у II кварталі було зафіксовано падіння на 11,2%,
- у III кварталі – на 3,5%,
- IV кварталі – на 0,5%.
Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оцінює падіння ВВП у січні 2021 року у 2,6-2,8%.
Міжнародне кредитне рейтингове агентство Standard & Poor's прогнозує зростання ВВП України на 4% в 2021 році.
До слова, споживча інфляція у лютому 2021 року в річному вимірі прискорилася – до 7,5% (з 6,1% у січні), це вищий показник, ніж прогнозувалося.