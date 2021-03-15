Агентство S&P попередило про ризики для економіки України

S&P прогнозують зростання ВВП України на 4% в 2021 році

12 березня міжнародне кредитне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило довгостроковий та короткостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та національній валютах на рівні «В» та рейтинг України за національною шкалою на рівні «uaА». Довгостроковий прогноз стабільний. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Кредитне агентство S&P зазначає, що економічне зростання України, платіжний баланс та стан державних фінансів в 2020 році перевищили очікування аналітиків. Збільшився обсяг міжнародних резервів, що забезпечує захист від потенційно несприятливих зовнішніх факторів. Проте ризики, пов’язані з пандемією Covid-19, все ще залишаться суттєвими.

Основними причинами, що стримують підвищення суверенного кредитного рейтингу України є низький рівень доходу на душу населення та державні інституції, що потребують зміцнення.

«Більше ефективне управління макроекономічною ситуацією з 2015 року та збільшення обсягу валютних резервів стали причинами підтвердження суверенних рейтингів України. Постійне впровадження реформ допомагає українському уряду виходити на ринки комерційних запозичень та отримувати пільгове фінансування від міжнародних фінансових установ. Проте ситуація в галузі охорони здоров'я залишається складною і вакцинація в Україні залишається на більш ранньому етапі, ніж в більшості європейських країн-аналогів, що підсилює потенційні ризики для базового прогнозу агентства щодо прискореного економічного відновлення», – повідомляє Мінфін.

Стабільний прогноз S&P відображає ризики для економіки України від затримки доступу до пільгового фінансування, слабкого зовнішнього середовища та можливої зупинки реформ. Ці ризики збалансовуються зростаючими міжнародними резервами.

S&P може підвищити суверенний кредитний рейтинг Україні, якщо дефіцит державного бюджету буде меншим, ніж агентство прогнозує зараз. Це може бути результатом більш сильного економічного відновлення та/або фіскальної консолідації.

Рейтинг також може покращитись, якщо показники зовнішньої ліквідності України перевершать прогнози аналітиків S&P. В той же час агентство зазначає, що зниження рейтингів може відбутись у разі перебоїв у надходженні пільгового фінансування від міжнародних фінансових організацій або у відсутності доступу до ринків капіталу протягом поточного року, що поставить під сумнів здатність уряду забезпечити свої боргові зобов’язання.

Аналітики агентства S&P прогнозують зростання ВВП України на 4% в 2021 році.

«Ми раді, що в цьому році вже друга провідна міжнародна кредитна рейтингова агенція підтвердила суверенний рейтинг України та залишила стабільний прогноз. Україна протистоїть економічним викликам, спричиненим пандемією Covid-19, краще, ніж інші країни, що розвиваються, та продовжує політики, спрямовані на зміцнення макроекономічної ситуації в країни. Ми сподіваємось, що злагоджена робота всіх гілок влади призведе до підвищення кредитного рейтингу України у майбутньому», – прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оцінює падіння ВВП у січні 2021 року у 2,6-2,8%.

До слова, споживча інфляція у лютому 2021 року в річному вимірі прискорилася – до 7,5% (з 6,1% у січні), це вищий показник, ніж прогнозувалося.

За прогнозом Нацбанку, Інфляція почне сповільнюватися у другому півріччі 2021 року.

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