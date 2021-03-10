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    Наслідки локдауну? Падіння ВВП у січні склало майже 3%

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    Мінекономіки пов'язує падіння ВВП із карантином - Наслідки локдауну? Падіння ВВП у січні склало майже 3%

    Мінекономіки пов'язує падіння ВВП із карантином

    Фото з відкритих джерел

    Мінекономіки прогнозує збереження негативної динаміки ВВП у першому кварталі 2021 року

    Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оцінює падіння ВВП у січні 2021 року у 2,6-2,8%. Про це свідчить оприлюднений січневий огляд економічної активності в країні.

    «Чергові обмеження січневого локдауну (з 8 до 24 січня включно) викликали певне уповільнення виробничої активності більшості суб'єктів економічної діяльності, посиливши песимістичні настрої бізнесу», – зазначило міністерство.

    «Як результат, скорочення ВВП оцінюється на рівні 2,6-2,8%», - йдеться в огляді.

    При цьому зведений індекс виробництва (ЗІВ) у січні-2021 просів на 4% порівняно з -2,5% у січні 2020-го. Як пояснило Мінекономіки, основний негативний внесок у динаміку ЗІВ сформували промислове виробництво, будівництво та сільське господарство.

    Міністерство прогнозує збереження негативної динаміки ВВП у першому кварталі 2021 року з урахуванням січневого локдауну та адаптивного карантину, який за ним послідував.

    Відповідно до огляду, промислове виробництво у січні знизилося на 4% до січня 2020-го, сільське господарство – на 5,7%, транспорт – на 6,7%, будівництво – на 12,9%.

    При цьому внутрішня торгівля, незважаючи на карантин, стала єдиним видом економічної діяльності, який у січні показав зростання на 0,9%, зазначило міністерство. Переважно це збільшення відбулося за рахунок роздрібного сегмента ринку, що стимулюється зростанням споживчого попиту за рахунок підтримки купівельної спроможності населення.

    Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у січні промислове виробництво впало на 16,1%. За весь 2020 рік промвиробництво скоротилося на 5,2% порівняно з 2019 роком.

    Зокрема, виробництво борошна в Україні з початку року почало стрімко скорочуватись. У січні 2021 року в Україні було вироблено всього 84,9 тис. тонн борошна. Це стало абсолютним місячним мінімумом з 1999 року.

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Теги: економіка Мінекономіки ВВП промисловість карантин
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