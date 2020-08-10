Україна закупить понад мільйон нових тест-систем для визначення Covid-19
МОЗ отримало гроші для придбання 1,2 мільйона нових тест-систем від Світового банку
Міністерство охорони здоров'я спільно зі Світовим банком закупить понад 1 млн нових тест-систем для визначення Covid-19. Про це на брифінгу 10 серпня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За словами міністра, є кошти виділені Світовим банком спеціально на боротьбу з коронавірусом.
«Ми будемо закуповувати нові тест-системи, близько 1,2 млн штук, за програмою Світового банку. Окрім того, додатково закуповуємо обладнання в наші лабораторні центри, в яких безпосередньо робиться тестування», - сказав Степанов.
Також Степанов поінформував, що за кошти державного бюджету здійснюються закупівлі засобів індивідуального захисту для лікарів - респіраторів, масок, захисних щитків, рукавичок.
До відома, в Україні станом на ранок 10 серпня зафіксовано 1008 нових випадків коронавірусу, це на 191 випадок менше, ніж учора (1 199). Загалом одужали 43 972, за добу 287 людей (вчора 317), летальних випадків – 1922 - за добу 25 людей, (вчора 18). Всього зафіксовано 81 957 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
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Всього81957
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Одужали44359
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Хворіють35676
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Померли1922
Також на Буковині другий день поспіль фіксують більше сотні хворих на Covid-19.
Як повідомлялося, станом на 10 серпня кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 20 мільйонів. Кількість жертв перевищила 733 тисячі. Вилікувалися 12 897 813 людей.
Країнами з найбільшим числом інфікованих залишаються США (5 044 435), Бразилія (3 035 422) та Індія (2 153 010). Також до першої п'ятірки входять Росія (885 718) і ПАР (559 859).