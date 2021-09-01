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    «Такого ще не було»: Фонд держмайна продає завод з переробки алмазів

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    Аукціон з приватизації 100% пакету акцій заводу&nbsp;&laquo;Кристал&raquo;&nbsp;має відбутися 1 жовтня - «Такого ще не було»: Фонд держмайна продає завод з переробки алмазів
    Аукціон з приватизації 100% пакету акцій заводу «Кристал» має відбутися 1 жовтня
    Фото: Фонд державного майна України

    На приватизацію виставлено унікальне підприємство з переробки алмазів

    Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон Вінницький завод з переробки алмазів «Кристал» майже за 90 мільйонів гривень. Про це йдеться в повідомленні Фонду.

    «Такого у нас ще не було: на приватизацію виставлено унікальне підприємство з переробки алмазів – Вінницький завод «Кристал», – йдеться в повідомленні Фонду державного майна.

    Як зазначається, на заводі не тільки ограновують і шліфують дорогоцінні камені, а й виготовляють ювелірні вироби – сьогодні «Кристал» виробляє понад п’ять тисяч моделей ювелірних прикрас.

    Аукціон з приватизації має відбутися 1 жовтня, стартова ціна об'єкта – 89,9 млн грн.

    Новий власник отримає, в тому числі технологічне обладнання, необхідне для обробки алмазної сировини та виробництва ювелірних виробів з діамантами, а також нерухомість підприємства.

    До слова, Фонд держмайна виставив приміщення у самому центрі Києва на приватизаційний аукціон.

    Також Фонд держмайна здає в оренду частину навчального корпусу педуніверситету (фото).

    Раніше у Фонді держмайна назвали стартову ціну заводу «Більшовик» – понад мільярд.

    Теги: приватизація нерухомість Вінниця завод Фонд державного майна аукціон дорогоцінні метали
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    «Такого ще не було»: Фонд держмайна продає завод з переробки алмазів