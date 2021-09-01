«Такого ще не було»: Фонд держмайна продає завод з переробки алмазів

На приватизацію виставлено унікальне підприємство з переробки алмазів

Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон Вінницький завод з переробки алмазів «Кристал» майже за 90 мільйонів гривень. Про це йдеться в повідомленні Фонду.

«Такого у нас ще не було: на приватизацію виставлено унікальне підприємство з переробки алмазів – Вінницький завод «Кристал», – йдеться в повідомленні Фонду державного майна.

Як зазначається, на заводі не тільки ограновують і шліфують дорогоцінні камені, а й виготовляють ювелірні вироби – сьогодні «Кристал» виробляє понад п’ять тисяч моделей ювелірних прикрас.

Аукціон з приватизації має відбутися 1 жовтня, стартова ціна об'єкта – 89,9 млн грн.

Новий власник отримає, в тому числі технологічне обладнання, необхідне для обробки алмазної сировини та виробництва ювелірних виробів з діамантами, а також нерухомість підприємства.

До слова, Фонд держмайна виставив приміщення у самому центрі Києва на приватизаційний аукціон.

Також Фонд держмайна здає в оренду частину навчального корпусу педуніверситету (фото).

Раніше у Фонді держмайна назвали стартову ціну заводу «Більшовик» – понад мільярд.