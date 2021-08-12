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    Фонд держмайна здає в оренду частину навчального корпусу педуніверситету (фото)

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    Гуманітарний корпус Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова розташований у центрі Києва - Фонд держмайна здає в оренду частину навчального корпусу педуніверситету (фото)
    Гуманітарний корпус Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова розташований у центрі Києва
    Фото: Вікіпедія

    Стартова ціна оренди приміщення складає майже 100 тис. грн на місяць

    Фонд державного майна України оголосив аукціон із продовження оренди нежитлових приміщень гуманітарного корпусу Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова на вул. Тургенєвській, 8/14. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

    Онлайн-аукціон відбудеться 25 серпня.

    Стартова ціна оренди об’єкту складає 97,755 тис. грн на місяць, а термін – 2 роки.

    Наразі приміщення перебуває у задовільному технічному стані, наявні електрифікація (20 кВт), каналізація, водопостачання, централізоване опалення та ліфт.

    Загальна площа – 384 кв. м.

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    Фонд держмайна здає в оренду частину навчального корпусу педуніверситету (фото)
    Фонд держмайна здає в оренду частину навчального корпусу педуніверситету (фото)
    Фонд держмайна здає в оренду частину навчального корпусу педуніверситету (фото)
    Фонд держмайна здає в оренду частину навчального корпусу педуніверситету (фото)

    «Актив розташований в центрі столиці на першому поверсі гуманітарного корпусу НПУ імені М. П. Драгоманова, одного із провідних педагогічних університетів Києва. Наразі в навчальному закладі навчається близько 36 тис. студентів. Саме тому оренда цього об’єкта може стати чудовим рішенням для розвитку власної справи, оскільки має комфортні умови, зручне розташування, високу відвідуваність та вигідну площу», – йдеться в описі об’єкта.

    Як повідомлялося, за перше півріччя 2021 року у найбільших українських містах – Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові – спостерігалося зростання цін на офісні та складські приміщення.

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    Теги: Київ нерухомість вуз Фонд державного майна
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    Фонд держмайна здає в оренду частину навчального корпусу педуніверситету (фото)