Шматок 40-річного весільного торту Діани та Чарльза продали за тисячі доларів (фото)

Торт з весілля принцеси Діани і принца Чарльза на аукціоні купили за 1 тис. 850 фунтів стерлінгів (2 тис. 500 доларів)

Спочатку він належав співробітниці домогосподарства королеви-матері – жінка зберегла десерт за допомогою харчової плівки. Про це повідомляє BBC.

Шматок був вирізаний із одного з 23 офіційних весільних тортів. Він вкритий глазур’ю із зображенням королівського герба у золотистому, червоному, синьому та сріблястому кольорах.

Відомо, що торт і раніше намагалися продати. Вперше десерт виставили на аукціон у 2008 році, а тепер під час онлайн-торгів його придбав Джеррі Лейтон.

«У мене також був задум розіграти його в лотерею, гроші від якої підуть до благодійної організації Centrepoint, яка була під патронажем принцеси Діани. Це якщо мені вдасться втриматися, щоб не з’їсти його», – пожартував чоловік, що придбав торт.

Лейтон планує поїхати за тортом з Йоркшира до Глостерширу вже наступного тижня аби переконатися, що торт у доброму стані.

Інтерес до королівських ласощів виявили учасники торгів з Великої Британії, США та кількох країн Близького Сходу. Торги в інтернеті стартували з 300 фунтів стерлінгів і швидко зросли до виграшної ціни у 1 тис. 850 фунтів стерлінгів.

Десерт зберігали у старій бляшаній коробці для тортів. На кришці був напис «Обережно – весільний торт принца Чарльза та принцеси Діани» і дата 27 липня 1981 року.

До слова, 4 червня в міста Санта-Барбара, штат Каліфорнія, об 11:40 ранку за місцевим часом у сина принцеси Діани принца Гаррі та його дружини народилася донька.

Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.