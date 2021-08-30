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    Фонд держмайна виставив приміщення у самому центрі Києва на приватизаційний аукціон

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    Корпус №7 або &laquo;Ковальська майстерня&raquo; &ndash; пам&rsquo;ятка архітектури місцевого значення - Фонд держмайна виставив приміщення у самому центрі Києва на приватизаційний аукціон
    Корпус №7 або «Ковальська майстерня» – пам’ятка архітектури місцевого значення
    Фото: privatization.gov.ua

    Стартова ціна об’єкта приватизації становить 300 255 грн.

    17 вересня 2021 року відбудеться онлайн-аукціон з приватизації частини нежитлових приміщень на другому поверсі будівлі корпусу № 7 загальною площею 150 м² за адресою: місто Київ, вул. Московська, 8. Про це повідомляється на сайті Фонду держмайна (ФДМУ).

    Стартова ціна об’єкта приватизації становить 300 255 грн. Заявки для участі в онлайн-аукціоні приймаються до 16 вересня включно.

    Корпус №7 або «Ковальська майстерня» – пам’ятка архітектури місцевого значення. Будівля споруджена у 1914-1915 роках на місці старої малярної майстерні, за проєктом військового інженера капітана Флейшера. У другій половині минулого століття споруда була частково перебудована і добудована. Також будівля включена до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

    Перспективним цей актив робить чудове місце розташування у самому центрі Києва, поряд з державними установами, Маріїнським парком, Верховною Радою та Маріїнським палацом. Площа земельної ділянки, на якій розташована будівля, складає 19,7331 га.

    Нагадаємо, аукціонна комісія з приватизації заводу «Більшовик» направить уряду пропозицію встановити стартову ціну активу у 1,4 млрд грн.

    Теги: Київ Фонд державного майна аукціон місто
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    Фонд держмайна виставив приміщення у самому центрі Києва на приватизаційний аукціон