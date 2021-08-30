Фонд держмайна виставив приміщення у самому центрі Києва на приватизаційний аукціон

Стартова ціна об’єкта приватизації становить 300 255 грн.

17 вересня 2021 року відбудеться онлайн-аукціон з приватизації частини нежитлових приміщень на другому поверсі будівлі корпусу № 7 загальною площею 150 м² за адресою: місто Київ, вул. Московська, 8. Про це повідомляється на сайті Фонду держмайна (ФДМУ).

Стартова ціна об’єкта приватизації становить 300 255 грн. Заявки для участі в онлайн-аукціоні приймаються до 16 вересня включно.

Корпус №7 або «Ковальська майстерня» – пам’ятка архітектури місцевого значення. Будівля споруджена у 1914-1915 роках на місці старої малярної майстерні, за проєктом військового інженера капітана Флейшера. У другій половині минулого століття споруда була частково перебудована і добудована. Також будівля включена до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Перспективним цей актив робить чудове місце розташування у самому центрі Києва, поряд з державними установами, Маріїнським парком, Верховною Радою та Маріїнським палацом. Площа земельної ділянки, на якій розташована будівля, складає 19,7331 га .

Нагадаємо, аукціонна комісія з приватизації заводу «Більшовик» направить уряду пропозицію встановити стартову ціну активу у 1,4 млрд грн.